La playa de Galizano reabrirá este fin de semana si los resultados de los análisis son "óptimos"

Medio Ambiente trabaja en mejorar la depuradora y más medidas porque "no podemos tener una playa como la de Galizano cerrada en verano"

REOCÍN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La playa de Galizano, en Ribamontán al Mar, reabrirá este próximo fin de semana si los resultados de los últimos análisis realizados en el arenal y su entorno arrojan resultados "óptimos" respecto a la contaminación fecal detectada.

"Si están bien las analíticas, igual (abre) este mismo fin de semana. Si no están bien, esperaremos unos días más a poder repetir esas analíticas", ha indicado este jueves a preguntas de los periodistas el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media.

De ser "óptimos" los parámetros de las muestras, la playa volverá a abrir al público un mes después de ser cerrada por un brote de gastroenteritis por rotavirus con al menos 13 menores afectados -algunos requirieron ingreso hospitalario- que se bañaron entre el 10 y el 15 de agosto en una poza que se forma al bajar la marea.

Ya en ese momento se constató "mucha suciedad" en la ría que desemboca en el mar y después, las primeras muestras ambientales tomadas en la playa y su entorno, evidenciaron "contaminación fecal muy destacada".

Desde entonces y hasta ahora se han venido realizando analíticas, las últimas este miércoles y jueves, por lo que teniendo en cuenta que los resultados tardan en estar un día o dos, el arenal reabrirá este fin de semana, siempre y cuando los parámetros de contaminación sean "óptimos" y previa consulta con la Consejería de Salud.

DEPURADORA

Además, el titular de Medio Ambiente, y responsable igualmente de Fomento, ha reiterado que su departamento trabaja ya en el proyecto para mejorar la depuradora de la zona, que tendrá un tratamiento terciario, y ha precisado de nuevo que no es "la solución definitiva" por lo que habrá que tomar "alguna medida más".

"Vamos a ver si coordinándonos con el Ayuntamiento podemos llegar a alguna alternativa porque lo que no podemos es tener una playa como la de Galizano cerrada en verano", ha defendido Media, para apuntar que se trata de una cuestión de "imagen" y, también, de "seguridad" de todos los niños que se bañan en este arenal, seguridad -ha indicado- que tienen que garantizar el Gobierno y el Consistorio.

"En ello estamos trabajando y vamos a intentar conseguir una solución definitiva a esa y alguna otra playa que tiene el mismo problema", ha remachado para terminar sus declaraciones a los medios durante una visita a las obras del patio del CEIP Valle de Reocín.