La Plaza del Ayuntamiento de Santander albergará un festival del comercio local el día 28 por el 'Black Friday' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Santander albergará una "gran jornada festiva" denominada 'Santander Local Fest' el día 28 de noviembre con motivo del 'Black Friday' y que unirá compras, música, talleres, gastronomía y premios.

La programación, que comenzará a partir de las 11.00 horas, contará con la celebración de talleres y experiencias gratuitas para todos los públicos, conciertos --de Leona y Casapalma-- y 'showcookings' en directo, una zona gastronómica con 'food trucks' y un bingo con hasta 2.400 euros en premios, ha informado el Ayuntamiento.

Durante la semana del 24 al 28 de noviembre, cada persona que compre en una tienda adherida a esta campaña recibirá un cupón oficial del evento, que podrá canjear el viernes 28 por cartones de bingo y participar en partidas con premios de 100 y 500 euros en vales de compra.

La campaña, organizada junto a la Cámara de Comercio de Cantabria, la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), cuenta con la colaboración con el Gobierno regional.

Los comercios de la ciudad pueden inscribirse a la iniciativa a través de https://santanderlocalfest.com/inscripcion-comercios/

El concejal del área, Álvaro Lavín, ha destacado que los vales solo podrán gastarse en los comercios participantes, dentro de una jornada que "pretende ser una gran fiesta del comercio local".

Por su parte, el director general de Comercio, Rosendo Ruiz, ha resaltado que en "un día tan importante como el Black Friday es fundamental poner en valor el comercio local como elemento esencial de la vida, de nuestros pueblos y ciudades".