La Plaza del Ayuntamiento de Santander celebra el viernes la fiesta del comercio local con bingo, gastronomía y música

Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday - Jesús Hellín - Europa Press

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander vivirá este viernes 28 la gran fiesta del comercio de proximidad con la celebración del 'Santander Local Fest', que se desarrollará en la Plaza del Ayuntamiento y fusionará comercio, cultura, gastronomía y ocio para hacer del Black Friday una cita más local.

Un total de 195 comercios se han inscrito para este evento y durante toda la semana ofrecen promociones y descuentos exclusivos que invitan a realizar las compras de Black Friday apostando por el comercio local. Así, cada persona que compre en una tienda adherida a esta campaña recibe un cupón oficial del evento y el viernes podrá canjearlo por cartones de bingo y participar en partidas con premios de 100 y 500 euros en vales de compra.

Además, la tarde del 28 de noviembre contará con food trucks, música y conciertos de artistas cántabros, así como cuatro talleres gratuitos: trazos y tintos, cerveza artesana, barismo y quesos, que incluirán catas.

Desde las 19.30 horas, la zona de food trucks y espacio gastro abrirá con propuestas gastronómicas que estarán amenizadas por una programación musical a cargo de Vinyl Session, FC1Mod y DJ Piloshka, que pondrán ritmo al evento antes del bingo y los conciertos de Leona y Casapalma.

También habrá una zona de juegos tradicionales entre las 16.00 y las 22.00 horas y el showcooking 'Cocinando Santander', con Antonio Vicente, a las 18.30 horas, así como un punto de información y animación continua durante todo el día.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, la Cámara de Comercio y COERCAN (Federación del Comercio de Cantabria).

El director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz, ha reafirmado el compromiso de apoyo del Ejecutivo autonómico con el comercio local con la puesta en marcha de iniciativas como 'Santander Local Fest' que, en su opinión, "ayudan a acercar el 'Black Friday' a los consumidores, convirtiendo esa fecha en una oportunidad de negocio para los comercios locales de la capital de Cantabria".

Ha asegurado que el Gobierno autonómico está trabajando en la dinamización del sector comercial de Cantabria con una "importante" campaña de control de precios con la que, según ha dicho, "se garantizará a los consumidores y usuarios de la región que la publicidad ofrecida en estos días de importantes rebajas y descuentos se corresponda con descuentos y campañas reales".

"Con esta campaña controlamos que los precios no hayan sido artificialmente elevados por diferentes empresas y marcas para luego llevar a cabo descuentos donde el precio final no refleja una oportunidad de rebaja real para los consumidores", ha afirmado Rosendo.

Por su parte, el concejal de Comercio de Santander, Álvaro Lavín, ha destacado que esta iniciativa pretende fomentar el consumo responsable y cercano, al tiempo que contribuir de manera directa a fortalecer el empleo, la economía local y la vida en los barrios.

"Queremos que sea una fiesta del comercio local para todos y una oportunidad para celebrar juntos que son el alma de la ciudad de Santander", ha subrayado Lavín, quien ha animado a todos los vecinos y visitantes a que se acerquen este viernes a la Plaza del Ayuntamiento para disfrutar de una jornada "única" que, según ha explicado, "pretende ser un homenaje a los comercios y a toda la ciudadanía que los apoya".