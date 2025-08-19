El plazo de adjudicación de plazas docentes vacantes para el nuevo curso se cierra este martes

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria cierra este martes, a las 13.00 horas, en plazo de adjudicación de plazas docentes vacantes, o petición de destinos, para el nuevo curso 2025-2026.

Este plazo concluía hoy a las 10.00 horas pero se ha ampliado en tres horas, hasta las 13.00, tras detectarse un incidente informático en la plataforma de adjudicación.

La Dirección General de Personal Docente ha informado en un comunicado de esas horas de ampliación del plazo, que comenzó el 12 de agosto y concluía este martes a las 10.00 horas, pero que finalmente se cerrará a las 13.00.

Esta decisión se ha comunicado individualmente a los usuarios de la plataforma que habían escrito al servicio técnico manifestando algún problema en su proceso de adjudicación, así como a las organizaciones sindicales y a través del portal Educantabria.

De este modo, la Consejería pretende "salvaguardar los intereses de todo el profesorado participante en este proceso de adjudicación de vacantes, apelando a un criterio garantista que permita minimizar los inconvenientes que hayan podido ocasionar los fallos técnicos registrados en la plataforma Puntal durante algunos periodos de tiempo concretos".

Asimismo, desde el departamento que dirige Sergio Silva (PP) consideran que con esta medida se atiende las peticiones de algunos docentes y organizaciones sindicales, como ANPE, que hace unos días reclamaban una actuación así para "garantizar la normalidad en el inicio del próximo curso escolar".

En este sentido, desde Educación se ha apelado, una vez más, a la responsabilidad de estas organizaciones sindicales para que, "tal y como ellos mismos reclaman, el inicio de curso 2025-2026 arranque con normalidad en Cantabria, algo que no sería posible con la convocatoria de varios días huelga para esos primeros días lectivos del curso".

Así se ha referido a la convocatoria de varios días de huelga en septiembre y octubre anunciada por la Junta de Personal Docente si no se llega antes a un acuerdo de adecuación salarial para los docentes.