El plazo para pedir las ayudas de SODERCAN para la organización de ferias y congresos termina el lunes

SANTANDER, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar la nueva línea de ayudas para la organización y celebración de ferias y congresos empresariales en Cantabria finaliza el próximo lunes, 7 de agosto.

El objetivo de las ayudas, dependientes de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (https://www.sodercan.es/), es convertir a la Comunidad Autónoma en punto de encuentro entre la oferta y la demanda de un determinado sector o industria, y constituir un escenario "idóneo para crear sinergias empresariales y dar visibilidad a los productos y servicios generados en nuestra región".

Esta nueva convocatoria de subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 5 de junio, cuenta con un presupuesto de 100.000 euros. La solicitud debe cumplimentarse vía telemática siguiendo el procedimiento de tramitación establecido en el Gestor de Ayudas de SODERCAN, en la dirección web https://ayudas.sodercan.es

La convocatoria establece una intensidad de hasta el 60%, con un importe máximo de 50.000 euros, para eventos celebrados a lo largo de 2023, ya sea ferias, congresos, salones, encuentros empresariales, convenciones, u otros eventos de carácter similar, que faciliten el contacto entre la demanda y la oferta de productos y servicios; o bien, el intercambio de conocimientos comerciales y tecnológicos entre los participantes.

La temática deberá estar directamente relacionada con alguna de las actividades relacionadas con los sectores industriales transformadores y/o con las energías renovables.

El evento deberá contar con un número mínimo de seis participantes, ya sea expositores (en el caso de feria comercial) o ponentes (en el caso de congreso); y al menos el 30% de los participantes (expositores o ponentes) deberán proceder de fuera de Cantabria.

Serán subvencionables los gastos de alquileres del local, mobiliario, equipos audiovisuales y equipos de iluminación y climatización, instalación de sistemas de agua, electricidad, red informática, consumos, etc; gastos de diseño, montaje/desmontaje de instalaciones y decoración del local; contratación de servicios de asistencia para la organización y gestión del evento (OPCs, agencias de eventos, agencias de comunicación y publicidad, etc.), así como servicios auxiliares específicos (relaciones públicas, limpieza, mantenimiento y seguridad, traducción e interpretación, etc).

También cubre gastos de contratación de servicios de asistencia externa, transporte de mercancías para exposición, logística de traslados de participantes, diseño gráfico e impresión de material promocional, campañas de publicidad, seguros de suscripción obligatoria, implementación de medidas de sostenibilidad, etc.