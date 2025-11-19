El plazo para presentar enmiendas a la totalidad al Presupuesto termina este jueves, con dos ya confirmadas

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 elaborado por el Gobierno del PP termina este jueves a las 14.00 horas.

Las cuentas recibirán al menos dos enmiendas a la totalidad, las de PSOE y Vox, mientras que queda por confirmarse la del PRC, que ha venido manifestando que la presentaría si el PP no cumple las cinco condiciones que le ha exigido para negociar.

Aunque los 'populares' han señalado en varias ocasiones que algunas de ellas son "imposibles de cumplir", los regionalistas no ha confirmado si terminarán enmendando o no las cuentas, abiertos a dialogar y expectantes por si se produce una llamada para negociar antes de que se cierre el plazo. De hecho, la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, ha convocado una rueda de prensa a las 12.15 horas.

Al margen de este movimiento, se sabe que los PGC recibirán al menos dos enmiendas a la totalidad, ya que PSOE y Vox así lo han ratificado esta semana.

Los socialistas presentarán la suya al considerar que el proyecto presupuestario "incluye privatizaciones y deterioro de los servicios públicos", contempla una política fiscal "injusta", recursos "insuficientes" para los ayuntamientos y "va en la dirección contraria" respecto a los objetivos de cambiar el modelo productivo, incrementar la competitividad, la innovación y el conocimiento.

Por su parte, Vox lo hará al "no haber obtenido respuesta ni valoración" a sus propuestas por parte del PP, al que acusa de no querer negociar porque "no le interesa" pactar con este grupo ya que implicaría "cambios estructurales y reales y no los maquillajes habituales que ha habido hasta el momento".

En este contexto, la presidenta de Cantabria instó este miércoles a los grupos a "meditar" ya que el Presupuesto "no merece una enmienda a la totalidad y los cántabros lo saben muy bien".

"Hasta el último día, hasta el último minuto, pido que quienes vayan a presentar una enmienda a la totalidad lo mediten, pido que lo reflexionen, que lo duerman o que lo consulten con la almohada, porque están castigando a los cántabros por puro tacticismo y estrategia electoral y desde luego van a tener que darles muchas explicaciones por ello", advirtió.

Tras la presentación de las enmiendas a la totalidad en el Parlamento, la Mesa de la Comisión se reunirá a las 14.05 horas para admitirlas a trámite y el lunes, 24 de noviembre, se votarán en el Pleno.