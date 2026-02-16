El Pleno aprueba que todos los sanitarios cobren el complemento de atención continuada mientras están de baja

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado una proposición de ley planteada por el PSOE para que todos los sanitarios cobren el complemento de atención continuada estando de baja laboral, y no solo los médicos como ocurre hasta ahora, circunstancia que viene dada de una enmienda del PP a la Ley de Simplificación Administrativa.

La proposición ha salido adelante con los votos a favor de los 'populares', regionalistas y socialistas, mientras que el Grupo Parlamentario Vox se ha abstenido.

Pese al voto favorable del PP, el consejero de Salud, César Pascual (PP), ha opinado que la iniciativa socialista está "cargada de demagogia y de mentira" y es una "irresponsabilidad". "Populismo presupuestario", la ha tildado.

Pascual ha comenzado su intervención señalando que esta mañana se ha debatido, más allá de una modificación legal, si la Cámara "legisla con responsabilidad o con propaganda", acusando al PSOE de presentar una proposición que "no incluye memoria económica, no cuantifica el impacto presupuestario, no identifica financiación, no propone ningún ajuste alternativo", sino que "crea gasto estructural en el vacío presupuestario".

Así, ha incidido en que el Ejecutivo actuó "con seriedad" e incorporó esa previsión de gasto en el proyecto de presupuestos de Cantabria para 2026 --que fue devuelto al Gobierno con los votos de PRC, PSOE y Vox--. Sin embargo, con las cuentas prorrogadas "pretenden (los socialistas) aprobar una ley que aumenta el gasto fijo del sistema" y de forma "rápida: sin debate real, con lectura única, evitando informes técnicos, económicos y jurídicos".

"Eso no es coherencia política. Es legislar como si el dinero público no existiera", ha apostillado el consejero para preguntar a los socialistas desde la tribuna que "de dónde proponen recortar: en atención primaria, en hospitales, en listas de espera, en infraestructuras, en tecnología, en personal eventual...". Y es que ha asegurado que la proposición de ley "no lo dice" y les ha instado a tener "coraje y valentía" para concretar de "dónde el Gobierno ha de quitar los 2,2 millones de euros que supone esta medida".

Por último, Pascual ha insistido en que el presupuesto que se rechazó "era el que garantizaba que los profesionales cobrasen a partir de 1 de enero" y ha pedido a los diputados de la oposición que "si de verdad quieren modificar este marco legal, háganlo como corresponde", instándoles a que aprueben el proyecto de presupuestos que el Gobierno "no ha descartado aún presentar en esta Cámara".

Por parte del PSOE, el diputado Raúl Pesquera, que ha calificado las palabras de Pascual como "ignominiosas", le ha contestado con otra pregunta: "¿dónde está la memoria económica cuando se presentó la Ley de Simplificación Administrativa?", ha enfatizado.

En defensa de la iniciativa, ha apostillado que "cuando se introducen mejoras laborales tienen que ser para el conjunto de los trabajadores", para asegurar que este es el sentido de la misma y, por ello, ha pedido a los 'populares' que "rectifiquen y voten a favor".

Mientras, la regionalista Paula Fernández ha coincidido con el diputado socialista y ha reclamado apoyar esta iniciativa para "igualar" el trato del personal del Servicio Cántabro de Salud.

"Se trata de conseguir justicia para los trabajadores sanitarios", ha afirmado, para sostener que el Gobierno cometió "con un error grave" cuando "instauró la diferencia entre sanitarios de primera y sanitarios de segunda en el SCS" y que permite que "solo una parte" del personal cobre el complemento.

El diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha recriminado al resto de grupos haber votado en contra del proyecto de presupuestos donde se recogía este complemento. "Ustedes votaron que no (...) y vienen a salvar ese grave error que tuvieron con los cántabros y con los profesionales sanitarios con esta propuesta. ¿Les han pedido perdón ya porque llevan dos meses sin cobrar este complemento?", ha preguntado.

Al igual que el consejero, ha defendido que el PP incluyó en los presupuestos el acuerdo para ampliar el complemento a todos los sanitarios "con financiación, que es como se garantizan las medidas", y ha justificado el voto a favor de su grupo por "coherencia". "Lo propusimos y mantenemos el criterio".

Y desde Vox, Natividad Pérez, que ha pedido a 'populares', regionalistas y socialistas que "no saquen pecho", ha confirmado la abstención "crítica" de su grupo por "la alarmante falta de rigor técnico y la inseguridad jurídica" del texto, advirtiendo que "abre la puerta a una posible doble remuneración" al incluir conceptos retributivos "confusos".

Además, ha denunciado que el texto "peca de superficialidad" y que contiene una "deriva ideológica", asegurando que "en vez de centrarse en la gestión sanitaria se convierte en un caballo de Troya de la ingeniería social, introduciendo terminologías ajenas a la realidad profesional y biológica de nuestros pacientes y profesionales". "Legislar sobre personal estatutario requiere rigor, no cursilería terminológica ni concesiones a la izquierda", ha dicho.

El debate de la proposición de ley ha sido presenciado por representantes del Sindicato ATI y la plataforma que lucha por la equiparación laboral de todos los profesionales de la sanidad.

Además, coinciendo con el debate de este punto, ATI había convocado una concentración frente al Parlamento para "responsabilizar directamente al consejero de una constante discriminación retributiva" en el SCS al fomentar "medidas que favorecen a los médicos" y al resto de trabajadores no.

PEDIATRA EN LIÉBANA

Por otra parte, todos los grupos han dado su voto a favor para aprobar una moción del PSOE que pide declarar la plaza de pediatría en Liébana como de difícil cobertura.

Asimismo, solicita desarrollar un análisis de aquellas plazas en Atención Primaria que por su localización, dispersión o por jubilaciones puedan convertirse de difícil cobertura, y promover el establecimiento de medidas específicas de fomento o discriminación positiva para las mismas resulten "atractivas".

PARQUES INFANTILES Y ZONAS DE OCIO ACCESIBLES E INCLUSIVAS

También ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP, que se ha abstenido, otra iniciativa del PSOE para que el Gobierno colabore económicamente con los ayuntamientos en la instalación, adecuación y mejora de parques infantiles y zonas de ocio familiar accesibles e inclusivas para personas con discapacidad y niños con necesidades especiales.

El PSOE considera "indispensable" esta colaboración por parte del Gobierno dada la "limitada" capacidad económica de muchos ayuntamientos para poder acometer con sus propios recursos este tipo de actuaciones que sirvan para cumplir con los estándares de accesibilidad.

La iniciativa ha contado con el respaldo de PRC y también de Vox, grupo este último que había presentado una enmienda que no fue aceptada por el PSOE y pese a lo cual ha dado su voto a favor.

Por su parte, el PP que se ha abstenido al considerar que la iniciativa socialista "contiene importantes e insubsanables errores, carencias y falta de rigor jurídico", "gazapos" que no le permiten votar a favor.

Además, ha recriminado al PSOE que plantee ahora este cuando ya no está en el Gobierno y se lancen "a exigir políticas de gasto como si no hubiera un mañana y no hubiera existido un ayer" y más en un escenario de prórroga presupuestaria.