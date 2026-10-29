El Pleno de Camargo guarda un minuto de silencio y aplaza la moción sobre el personal en estaciones de tren

Pleno del Ayuntamiento de Camargo - AYUNTAMIENTO

CAMARGO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha guardado este jueves un minuto de silencio en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, así como con las personas heridas y las familias de todos los afectados por el suceso.

En este contexto, el equipo de gobierno (PP) ha decidido aplazar, por respeto a las víctimas y sus familiares, la moción para recuperar y ampliar la atención presencial en las estaciones de tren de Cercanías de Cantabria, especialmente en las de Valle Real y Maliaño.

La iniciativa responde a la petición de un grupo de trabajadores del ámbito ferroviario de Cercanías de Cantabria que reclaman recuperar la atención presencial en Valle Real y ampliar el horario de este servicio en Maliaño, que en la actualidad se encuentra limitado a las mañanas de lunes a viernes.

El alcalde, Diego Movellán, ha considerado "oportuno" trasladar esta reivindicación al conjunto de la Corporación municipal, en lugar de dirigir una comunicación desde la Alcaldía a los organismos ferroviarios competentes, con el objetivo de "conseguir el mayor respaldo institucional posible".

OTROS ASUNTOS.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad la modificación inicial de la ordenanza reguladora de la concesión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, de manera que los criterios de acceso queden adaptados a la normativa vigente.

Una modificación que adapta la normativa municipal a los criterios que regulan la concesión de estas tarjetas, facilitando, según Movellán, que las personas beneficiarias "puedan ejercer su derecho al estacionamiento en las plazas reservadas en cualquier ciudad de España".

En este punto, el alcalde ha subrayado la labor que desarrolla la Policía Local de Camargo, que mantiene una vigilancia y un seguimiento "exhaustivos" del uso de estas plazas para evitar ocupaciones indebidas y garantizar que estén disponibles para "quienes realmente tienen derecho a utilizarlas".

El Pleno también ha aprobado una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Camargo, con 12 votos a favor de PP y Vox y nueve abstenciones de PSOE y PRC.

De este modo, se procede a la creación de un nuevo puesto de coordinador del Centro de Empresas para mejorar la organización y gestión de este recurso municipal, así como el refuerzo del área de Servicios Sociales, con el fin de fortalecer la atención que se presta a los vecinos del municipio.

Asimismo, el Pleno ha aprobado por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el próximo 20 de noviembre bajo el lema #EstamosAquí.

A través de esta iniciativa, promovida por UNICEF, el Ayuntamiento de Camargo reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su participación activa en la vida municipal y el impulso de políticas que favorezcan su bienestar y reduzcan las desigualdades.

La declaración reconoce, además, el derecho de la infancia y la adolescencia a ser escuchadas y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones que les afectan.

GATOS COMUNITARIOS.

Por último, en la sesión se ha abordado la situación de los gatos comunitarios en el municipio y las actuaciones que está impulsando el Ayuntamiento para garantizar su bienestar y cumplir la legislación vigente en materia de protección animal.

El alcalde ha trasladado a las representantes de la asociación Amigat, presentes en el Pleno, la "voluntad absoluta y coincidente" del equipo de gobierno de cumplir con la Ley de Bienestar Animal y garantizar que estos gatos se encuentren "en las mejores condiciones posibles".

En este sentido, el regidor ha explicado que el Consistorio está trabajando en la formalización de un convenio de colaboración con Amigat, dotado con 18.000 euros anuales, para facilitar la atención veterinaria y la esterilización de los gatos comunitarios.

Y de forma paralela, está avanzando en la elaboración de los pliegos para licitar el servicio de recogida y esterilización de estos animales.

Asimismo, Movellán ha defendido que el cumplimiento de una ley de ámbito nacional como la de Bienestar Animal requiere que los ayuntamientos cuenten con los "recursos necesarios" para asumir las obligaciones que les corresponden.

Por tanto, el alcalde ha pedido que la responsabilidad de su aplicación no recaiga sólo en las administraciones locales, y ha reclamado la implicación y el apoyo de las demás administraciones para "garantizar" su cumplimiento.