El Pleno debate este lunes la ley de transporte marítimo, la vivienda, la corrupción y el cribado del cáncer de mama

Archivo - Edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá y votará este lunes, 8 de junio, el dictamen de la Comisión del Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de la comunidad.

Además, en la sesión, que comenzará a las 12.00 horas en horario de mañana y tarde, se abordarán cuestiones relacionadas con la vivienda, la corrupción y el cribado del cáncer de mama.

Una vez votada la ley, el Pleno continuará con dos mociones: una que parte del PSOE que pide atención para la emergencia habitacional y la protección de las familias vulnerables, y otra de Vox referida a la protección del sector primario frente al acuerdo de Mercosur.

En esta sesión se tratarán tres proposiciones no de ley. Así, el grupo regionalista solicita apoyo para instar a la Delegación del Gobierno a realizar gestiones para evitar el cierre de una oficina de Unicaja en San Felices de Buelna; mientras que los socialistas solicitan la adhesión al convenio con otras comunidades para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales (Licicaz).

Por último, Vox plantea una condena de "los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno de España, al PSOE y al entorno personal del presidente de la Nación".

Ya en el apartado de control al Gobierno, el grupo socialista interpela sobre el Centro para la Atención a la Discapacidad y la Dependencia que se ubicará en las instalaciones del antiguo Centro Público de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas.

A continuación, el PRC se interesa por el desarrollo de los proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías renovables y Vox interpela al Ejecutivo por el PSIR de Laredo.

Finalmente, el orden del día contiene seis bloques de preguntas a los consejeros del Gobierno cántabro.

El PRC pregunta por la conservación de la edificación conocida como 'Villa Marisa' en el Valle de Villaverde y el incremento de la franja de edad para el cribado del programa de cáncer de mama.

Los diputados socialistas plantean cuestiones referidas al conflicto laboral de la empresa Prysmian y la cobertura de plazas de médico en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander, y Vox lo hará por las obras del CEIP Cervantes de Torrelavega y por la siniestralidad laboral.