El Pleno debate este lunes sobre la Residencia, el transporte sanitario o las ayudas para carburante

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento cántabro abordará en el Pleno de este lunes asuntos como el futuro del edificio de la Residencia Cantabria, el servicio del transporte sanitario, la ayuda para paliar el precio de los carburantes o la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La sesión comenzará a las 16.00 horas con el debate de tres mociones de PRC y PSOE, y con dos proposiciones no de ley (PNL) de PSOE y Vox.

Los regionalistas presentarán una iniciativa sobre las previsiones del Gobierno respecto al Parque Científico y Tecnológico de la Salud que se proyecta en el antiguo edifico de la Residencia Cantabria, y otra acerca de la repercusión del precio de los carburantes en los trabajadores autónomos y del sector del transporte, a colación de una interpelación que formularon en el Pleno anterior al Gobierno pidiéndole que pusiera en marcha ayudas para los transportistas.

En otra moción, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá explicaciones en torno a los planes y calendario del servicio de ambulancias. Además, planteará una PNL relativa a la concesión de ayudas humanitarias para paliar las consecuencias de emergencias producidas por conflictos armados, crisis sociales y políticas o desastres naturales.

Por su parte, los parlamentarios de Vox quieren conocer los trámites para la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El Pleno continuará con dos interpelaciones al Gobierno, una del PRC sobre medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y otra de Vox acerca del plan de reestructuración del sector público para reducir gastos.

Finalmente los grupos formularán varias preguntas que tienen que ver con asuntos como los proyectos descartados y ejecutados de los fondos europeos, en el caso de Vox; o la caída de la facturación de la industria y el ciberataque en el registro de animales de compañía, en el del PRC.

Los diputados socialistas quieren saber acerca de la licitación del búnker de la unidad de protonterapia del hospital Valdecilla, qué ingresos no financieros, ajustes de contabilidad y déficit ha tenido en cuenta el Gobierno para fijar un techo de gasto no financiero de 3.159 millones de euros para 2024 y si se han computado los ingresos de los Next Generation.