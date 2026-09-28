El Pleno del Parlamento respalda a los trabajadores de Correos en sus reivindicaciones laborales

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SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha debatido esta tarde dos proposiciones no de ley (PNL) de Partido Popular y PRC, respectivamente, con aspectos comunes como el apoyo a los trabajadores de Correos, la necesidad de más contrataciones o el papel referente de los carteros en el entorno rural de Cantabria con un alto número de población envejecida, que también han sido reconocidas por el resto de grupos de la Cámara.

Sin embargo, las diferencias en cómo ha sido la gestión del Gobierno central (PSOE-Sumar) al frente de la entidad o el papel que desempeña el Gobierno cántabro (PP) dentro de sus competencias, entre otros, han hecho que ninguna de las dos obtuviera un apoyo unánime.

Ambas iniciativas han registrado enmiendas de PSOE, que no han sido admitidas. Y de Vox, que sí ha aceptado el PP pero no el PRC. De este modo, la PNL del Partido Popular ha salido adelante con los 19 votos a favor de su partido y Vox, mientras 15 diputados de PSOE y PRC se han abstenido.

Por su lado, la propuesta regionalista ha logrado el apoyo de los 7 diputados del PRC presentes en el Hemiciclo y ha registrado 27 abstenciones de los miembros de PP, PSOE y Vox.

El primero en intervenir ha sido el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, que ha calificado a Correos de "servicio esencial" en el que se han registrado dos formas diferentes de gestionar. Por un lado ha puesto el ejemplo del Gobierno de Cantabria, que en su ámbito de competencias propició un convenio entre el ICAD y Correos durante el Covid.

Y por otro, ha criticado duramente a la Administración Nacional, con un "Partido Socialista que en vez de preocuparse por la gestión, las condiciones de los trabajadores y por garantizar un servicio postal efectivo a los ciudadanos, estaba preocupado en amañar contratos y en colocar a 'fontaneras' al servicio del PSOE en la empresa pública de Correos. Esto es inadmisible", ha remarcado.

En su iniciativa, Vargas ha planteado que el "Gobierno de Cantabria inste al Gobierno de España a realizar las gestiones necesarias para revertir la política de recortes de contratación cero instaurada en la empresa pública en los últimos tres años y asegurar la cobertura de los puestos de trabajo necesarios".

Y que, "de acuerdo con la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", se incluya al personal de la empresa pública de correos y telégrafos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por su parte, la portavoz del PRC, Paula Fernández, ha expuesto las diferentes iniciativas que su partido ha venido desplegando en los últimos años en defensa del servicio de Correos y ha hecho incidencia en el trabajo de los carteros rurales en Cantabria.

En este sentido, ha afirmado que "el código postal no puede condicionar" los servicios a los que se prestan a los ciudadanos.

Fernández ha remarcado que detrás de un servicio público "están sus trabajadores" y ha destacado el "sobreesfuerzo" que está desplegando el personal de Correos y lo importante que es "su inclusión dentro del Estatuto Básico del Empleado Público".

Ha demandado "más financiación, un empleo suficiente y estable, promover una oferta de empleo pública y reducir temporalidad para lograr un servicio de calidad y eficiente".

Y ha dicho que la iniciativa regionalista es "inequívocamente territorial", va dirigida a mantener la población y garantizar un red cotidiana de servicios. "Correos continua llegando aunque cada vez con mas dificultades", ha señalado.

Por otro lado, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado que Correos es "fundamental" y ha hablado de "colapso operativo y nefasta gestión" del Gobierno central, que ha puesto "al borde del colapso" a la empresa "debido a la falta de personal con trabajadores al limite".

Y ha resaltado su papel "conectando" a las personas mayores con la Administración.

En cuanto al PSOE, su portavoz, Nórak Cruz, ha calificado las iniciativas de su grupo como "más concretas" y ha comentado que las propuestas de PRC y PP "aciertan en reconocer el carácter esencial de Correos y la profesionalidad de sus plantillas pero son genéricas" y no asumen las competencias o herramientas del que tiene el Gobierno de Cantabria.

Ha reconocido el papel vertebrados del correos y ha apelado a la corresponsabilidad institucional.

Cruz ha desgranado una serie de medidas "concretas" como la "implantación de la ventanilla única", que el Gobierno regional declare a Correos "operador postal preferente" para comunicaciones administrativas, se efectúe el "cobro de recibos y tasas de las entidades locales" o garantice personal suficiente.

El portavoz popular no admitió su enmienda por ser "un lavado de cara".