El Pleno de Reinosa aprueba el nuevo reparto de concejalías entre los ediles del PP tras la ruptura con el PRC

REINOSA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, en sesión extraordinaria, aprobó el martes, con los votos a favor de PP, PRC y Vox y la abstención de PSOE y REC, la nueva modificación de las comisiones informativas permanentes fruto del nuevo reparto de concejalías entre los ediles del PP, que ahora gobierna en solitario el municipio tras la ruptura con el PRC.

Con estos cambios, los terceros de la legislatura, el alcalde, José Luis López Vielva, será responsable de la Comisión de Estrategia, Gestión Interna y Desarrollo Territorial, que incluye el Plan Estratégico, Hacienda Personal, Policía Local, Servicios Sociales, Empleo, Industria, Obras y Urbanismo, así como el resto de competencias que no correspondan a otra comisión.

Por su parte, José María Martínez estará al frente de la de Cultura, Dinamización y Bienestar Social, que incluye también Turismo, Comercio, Patrimonio, Deporte, Igualdad, Festejos, Nuevas Tecnologías, Participación Ciudadana, Bienestar Animal, Consumo, Venta Ambulante, Hostelería Y Terrazas, Servicio de Taxis, Inventario Municipal, Gestión de Edificios, Locales y Bienes Municipales y Control de Colonias Felinas y de Animales Abandonados.

Además, Mara Gutiérrez liderará la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Juventud, que incluye también Limpieza de Ríos y Huertos Urbanos.

Y su compañero Constantino del Pozo coordinará la de Servicios Urbanos, Salud Pública y Protección Civil, que incluye Basuras, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Retirada de Nieve, Cementerios y Servicios Funerarios, Sanidad Animal, Ferias de Ganado y Control de Plagas.

Además, el Pleno aprobó la reestructuración en la determinación de los cargos de dedicación exclusiva y parcial.

Así, se mantiene la liberación exclusiva del alcalde, José Luis López Vielva, con una retribución bruta anual de 43.150 euros, y se incorpora otra para el concejal de Cultura, Dinamización y Bienestar Social, José María Martínez, que recibirá 35.500 euros brutos al año.

Esta restructuración de las dedicaciones ha salido adelante con cinco votos a favor (PP y Vox), tres en contra (PRC) y cinco abstenciones (PSOE y REC), ha informado el Ayuntamiento.

Al margen de estos asuntos, en la sesión se ha dado cuenta de la liquidación de Presupuesto de 2025 y el Pleno ha validado la modificación de los representantes de la Corporación en el Consejo Escolar del colegio Alto Ebro, que ha sido refrendada con nueve votos a favor (PP, PRC, Vox y REC) y cuatro abstenciones (PSOE). Será José María Martínez el que ocupe el cargo a partir de ahora.