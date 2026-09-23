El Pleno de Santander debate este jueves sobre el recinto ferial y nuevos centros cívicos en Primero de Mayo y El Alisal

Archivo - Un Pleno del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander debatirá este jueves, 24 de septiembre, sobre la ubicación del nuevo recinto ferial, la tramitación del centro cívico de Primero de Mayo o la construcción del de El Alisal.

La sesión, que comenzará a las 9.00 horas, también abordará la puesta en marcha de actividades para jóvenes con discapacidad, la contaminación acústica, el parking subterráneo de la Plaza de Pombo, el plan de choque contra el picudo rojo, la limpieza del estanque del Parque de Mataleñas, las viviendas de uso turístico, el servicio de basuras, el servicio municipal de bicicletas eléctricas o las nuevas gradas de las Instalaciones Nando Yosu.

Comenzará con una moción del Grupo Municipal Vox para "reafirmar la soberanía española en Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñón Vélez de la Gomera, Isla de Perejil e Islas de Alhucemas. Este mismo grupo presentará otra para que se adopten medidas en favor de las Fuerzas Armadas.

También referente a Ceuta, en este caso el PP llevará al plenario una moción para instar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) a que adopte diversas medidas en la ciudad autónoma, además de otra para apoyar a las familias beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer y otras enfermedades graves.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista presentará dos mociones: una relativa a reconsiderar la ubicación prevista para el recinto ferial, y otra para estudiar un lugar para construir un centro cívico en El Alisal.

Mientras que el PRC propondrá una moción que busca avanzar en la tramitación del centro cívico de Primero de Mayo; por el Grupo Mixto IU presentará otra para elaborar un plan de entornos escolares seguros, saludables y accesibles.

Asimismo, Vox llevará una tercera moción con el objetivo de crear actividades de ocio, cultura y deportes para jóvenes con discapacidad mayores de 16 años.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Tras el debate y votación de las nueve mociones, los grupos municipales preguntarán al equipo de Gobierno (PP) sobre varios asuntos.

Así, el PSOE se interesará por el proyecto de una residencia de mayores y centro de día en Primero de Mayo; el Plan de Acción contra el Ruido y la aplicación de la ordenanza; y el resultado del estudio encargado sobre el estado del parking subterráneo de la Plaza de Pombo, los plazos de las obras y la fecha de reapertura.

Además, también lanzará una batería de preguntas sobre el funcionamiento del servicio municipal de bicicletas eléctricas, la limpieza del estanque del Parque de Mataleñas, las donaciones de obras recibidas por el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MAS) o la limpieza viaria y recogida de basura.

El PRC lo hará por la boya de La Maruca, la devolución de las tasas del examen del proceso de Auxiliar Administrativo suspendido, los informes de compatibilidad urbanística de las viviendas de uso turístico, el contrato de emergencia del servicio de basuras y la construcción de una piscina olímpica cubierta.

Por su parte, Vox preguntará, entre otros, por el plan de choque contra el picudo rojo, la construcción de las nuevas gradas en las Instalaciones Nando Yosu y las obras de estabilización de un talud en la Avenida Reina Victoria. E IU cuestionará al equipo de Gobierno por las obras de saneamiento en la calle Ataúlfo Argenta.

Por último, en el apartado de ruegos, IU pedirá un estudio para ampliar el itinerrio mecánico de la calle Enrique Gran hsata Prado San Roque, y el PRC la apertura de la cafetería de la Finca Altamira.