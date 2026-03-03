El Pleno de Torrelavega acuerda el desahucio de un inmueble 'okupado' en Barreda

Archivo - Rotonda junto al IES Miguel Herrero - GOOGLE MAPS - Archivo

TORRELAVEGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Torrelavega ha acordado en el Pleno de este martes actuar para recuperar de oficio, mediante desahucio administrativo, un inmueble 'okupado' en el Barrio del Agua número 349 de Barreda.

Esta medida, que iría ligada a la reclamación judicial del desalojo, ha contado con el voto a favor de todos los grupos salvo IU-Podemos.

Desde el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) han reconocido que "quizás teníamos que haber tomado medidas antes", mientras que el PP ha rechazado su "dejadez" en la tramitación de este expediente, que "tenía que haber venido al Pleno con más antelación".

En paralelo, los 'populares' han agradecido el "cambio de postura" del PSOE por votar a favor en esta ocasión cuando "mantienen bloqueadas las medidas y las leyes en el Congreso de los Diputados para favorecer la desokupación rápida".

Por otro lado, PRC-PSOE ha rechazado con su mayoría absoluta una moción del PP que contaba con el apoyo de toda la oposición y que pedía contratar las actuaciones necesarias para descongestionar el tráfico en la zona de la glorieta junto al IES Miguel Herrero en el plazo de tres meses a contar una vez se reciban todos los documentos dependientes de otras administraciones, como el informe de la Comisión Regional del Territorio y Urbanismo (CROTU) que está pendiente.

Inicialmente, la moción de los 'populares' pedía contratar esos trabajos en tres meses desde la actualidad, aunque a petición de Torrelavega Sí han ampliado ese plazo para que empiece a contar cuando se reciban todos los informes necesarios, después de que este grupo defendiera que el proyecto "requiere su tiempo" y que PRC-PSOE tildara el plazo de "ridículo".

Sin embargo, la modificación no ha hecho que regionalistas y socialistas cambiaran de voto y apoyaran la propuesta, que han calificado de "oportunista" tras haber informado a la oposición de la tramitación el pasado miércoles, cuando se indicó que "no se puede licitar todavía porque requiere de varios informes preceptivos". "Están pidiendo algo que el equipo de Gobierno ya está haciendo", han lamentado, al tiempo que han aprovechado para pedir al PP que "eche un cable" con el Gobierno regional para que pase lo antes posible por la CROTU.

Para esta actuación se encargó un estudio a la Universidad de Cantabria y la redacción de un proyecto en torno a las intersecciones de Julio Hauzeur, Avenida de Oviedo, Avenida Bilbao y la glorieta de la Habana Vieja, con el objetivo de solventar la congestión de tráfico en estas zonas de la ciudad.

"No estamos ante una situación de inacción ni de improvisación, sino ante un trabajo técnico y avanzado que aborda movilidad del eje en su conjunto y no de forma aislada", ha explicado la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), que ha advertido que no coordinar las diferentes actuaciones "podría generar más problemas de los que se pretenden resolver".

Además, esta zona se ve condicionada ahora a cortes derivados de las obras de la vía auxiliar del ferrocarril que se está construyendo para acometer el proyecto de soterramiento.

El PP ha defendido que con su propuesta pretendía "dar un pequeño empujón" fijando un plazo para la obra, que "no es muy costosa", tras "año y medio esperando estas medidas". "No poner ningún tipo de fecha no nos da ninguna seguridad de que se vaya a realizar", ha expuesto el portavoz, Miguel Ángel Vargas.

SEIS MOCIONES RECHAZADAS

Ésta moción ha sido solo una de las seis que se han rechazado en el Pleno de este martes, esto es, todas las debatidas. De hecho, ha sido la que más apoyos ha logrado recabar, todos menos los de PRC-PSOE, junto a otra de Torrelavega Sí que reclamaba al equipo de Gobierno permitir a la oposición acudir a la Mesa General de Negociación "en aras a la transparencia".

Sin embargo, regionalistas y socialistas se han negado argumentando que la transparencia y el control ya "se garantizan" en otros órganos -como los plenos o las comisiones- y que su participación en la Mesa "puede dificultar más que ayudar en los procesos de negociación".

"No es una comisión política, no es un foro de debate entre grupos ni un espacio de deliberación pública. Es un órgano profesional donde la bilateralidad y neutralidad son esenciales para negociar condiciones laborales, organizativas y económicas que afectan a ciertos de trabajadores municipales", ha sostenido la concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos, Laura Romano (PSOE).

El concejal de Torrelavega Sí Arturo Roiz, que ha defendido la moción, ha cuestionado cómo en las pasadas legislaturas se permitía a la oposición acudir a estas mesas y "no se ha roto esa paridad".

Al margen de estos asuntos, el Pleno ha debatido dos mociones de Vox y dos de IU-Podemos que han decaído. De hecho, ambos grupos se han quedado votando sus propuestas en solitario en tres de los casos.

Solo una de Vox, que pedía elaborar un Plan de Prevención de Incidentes Ferroviarios en Torrelavega, ha recabado el apoyo también del PP, aunque tras introducir algunos cambios a petición del partido.

Vox reclamaba una serie de medidas -como la identificación de posibles puntos negros o tramos de especial riesgo- tras el "trágico" accidente de Adamuz, ante lo que varios portavoces han subrayado que ya existe la coordinación entre administraciones en la gestión de esas infraestructuras y que Torrelavega las tiene "perfectamente controladas".

También han cargado contra Vox por hacer "populismo", como ha dicho el portavoz del PSOE, José Luis Urrraca; o por hacer uso del "miedo", como ha apuntado el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, que ha pedido "no aprovecharse de las desgracias ajenas para hacer política".

ERE EN SOLVAY

La segunda moción de Vox era en defensa e impulso de la industria local ante el reciente anuncio de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en la planta de Solvay en Barreda, aunque enfocada desde el rechazo a las exigencias medioambientales como causantes de la "falta de competitividad" de la empresa y su dificultad para competir con los mercados internacionales.

Un punto en el que todos los partidos han trasladado su apoyo a los trabajadores y han puesto el Ayuntamiento a disposición para intentar minimizar el impacto de los despidos, si bien han rechazado la iniciativa de Vox por ser "un totum revolutum" que incluía peticiones como anular la adhesión de Torrelavega a la Red Europea de Ciudades Verdes, que han coincidido en que "no afecta para nada" a los empleados; o instar al Gobierno de Cantabria a derogar las políticas regionales inspiradas en el Pacto Verde Europeo.

Así, Vox no ha recabado ningún voto a favor del resto en esta moción al igual que IU-Podemos en las suyas, en las que pedía la puesta en marcha de un Plan de Economía Circular en Torrelavega y la creación de una Oficina Municipal de Vivienda.

Respecto a esta última, en general los grupos han coincidido en que supondría una "duplicidad" al encargarse de funciones que ya existen, mientras que en el caso del Plan de Economía Circular han echado en falta más concreción acerca de las medidas que implicaría. Además, el concejal de Hacienda, el regionalista Pedro Pérez Noriega, ha defendido que Torrelavega "ya apuesta por la economía circular" y "se va adaptando" a los nuevos modelos, aunque "tenemos mucho campo por andar todavía".

Al margen de las mociones, la Corporación ha aprobado también la designación del pasaje que conecta la Avenida del Cantábrico con El Zapatón como 'Pasaje Manuel Egusquiza Ochoa', director de la Sociedad Coral de Torrelavega; y las tarifas para el año 2026 de los taxis.