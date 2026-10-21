El Pleno de Torrelavega aprueba congelar impuestos y tasas de agua y basura en 2027 mientras el Torrebus subirá un 3,6%

Un Pleno de Torrelavega.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria, la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2027 que conlleva la congelación de todos los impuestos y la subida de tasas administrativas según el IPC al 3,6 por ciento, a excepción de la del agua y la basura.

También se ha dado luz verde al aumento de la tarifa del servicio de trasporte urbano, el Torrebus, que se incrementa igualmente según el IPC.

El plenario ha aprobado así la congelación de impuestos con los votos a favor del PRC y PSOE --que sustentan al equipo de Gobierno-- y en contra del PP, Vox, IU-Podemos y Torrelavega Sí. Este último grupo municipal ha cambiado su sentido en la votación de la tarifa del Torrebus, que por el resto ha sido igual a la anterior.

Según ha expuesto el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), para el próximo año se congelarán los impuestos del IBI, el de circulación, la plusvalía y el de actividades económicas que pagan aquellas empresas que superan una facturación determinada.

En cuanto a las tasas, ha distinguido aquellas que son "básicamente administrativas" --como la de las bodas-- y que suben según el IPC. Lo ha justificado en que el equipo de Gobierno cree que, aunque se estima que la evolución del IPC repercuta más hasta final de año, el incremento del 3,6 "recupera" parte de la inflación que "sufren" los ayuntamientos.

Entre estas tasas, no llevarán ningún tipo de actualización la que se cobra en el matadero municipal, al igual que la del mercado de los jueves y el mercado ecológico y las de los servicios deportivos vinculados al Consistorio.

A lo que se refiere a la tasa del agua y la recogida de basura, el concejal ha explicado que se congelarán. En concreto, ha destacado que la del agua ya se subió con un importe "suficientemente alto" y que este no es el momento de aplicar "una nueva subida".

Y en el caso del Torrebus, ha señalado que, partiendo de que la tarifa es "bastante baja", su incremento es "prácticamente redondeos". A ello ha añadido que se han producido mejoras en el servicio, con una inversión "bastante más alta" que en años anteriores.

Además, Pérez Noriega ha recalcado que dentro del IBI se ampliará de uno a tres años las bonificaciones por la instalación de placas solares en edificios privados.

Finalmente, ha afirmado que el incremento en las cuentas municipales por estas tasas es de aproximadamente unos 70.000 euros, que "para nada tienen un impacto importante". Sin embargo, ha asegurado que no realizar las subidas acarretaría que los servicios empezaran a ser "deficitarios" y que, "por responsabilidad", se debe mantener aproximadamente su coste.

CONGELACIÓN "ELECTORALISTA"

Desde IU-Podemos han votado en contra de la propuesta del equipo de Gobierno al entender que "no se puede seguir trasladando a las familias el coste de una situación económica que ellas no han provocado" y han solicitado al PRC y PSOE que "no conviertan la inflación en una excusa para trasladar automáticamente nuevas cargas a la ciudadanía".

Su concejal, Borja Peláez, ha pedido que se revise el coeficiente de situación de las calles para corregir desigualdades en la fiscalía municipal, porque "no todas las zonas de Torrelavega tienen las mismas características", ha subrayado.

Mientras, el Grupo Municipal Torrelavega Sí ha calificado esta propuesta como "electoralista, arbitraria e injusta fiscalmente".

El edil Arturo Roiz se ha preguntado cuál es el motivo de congelar los impuestos. "Estamos en año electoral y queda muy bien", ha enfatizado, a la par que ha lamentado que el Ayuntamiento dispondrá de menor disponibilidad económica para llevar a cabo ciertos proyectos o deberá posponerlos, como ha pasado con el servicios de bicicletas, ha ejemplificado.

Sin embargo, Torrelavega Sí ha votado a favor de la subida de la tarifa del Torrebus, ya que ha valorado que ha cambiado la flota y está funcionando con más paradas, algo que "está requiriendo unos gastos".

Por su parte, Antonio de la Riva, por Vox, ha profundizado en que la congelación de los impuestos "rompe una tendencia" de subida que ha tenido el equipo de Gobierno "durante toda la legislatura", y ha lamentado que para el año que viene sí incremente "19 tasas que repercutirán en el ciudadano".

Por el PSOE, José Luis Urraca ha defendido que en la propuesta del equipo de Gobierno "no existe ningún impuesto" que vaya a experimentar subidas, ni tampoco ninguna tasa de repercusión general. Por tanto, "no se pone en peligro a ninguna economía familiar", ha remarcado.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que el Gobierno de Cantabria del PP ha subido este año, a través de MARE, un 30 por ciento el recibo a los ayuntamientos por la gestión de las basuras. En concreto, ha señalado que a Torralavega lo ha incrementado en un 57% "en tan sólo dos años"; un "tasazo" que va a suponer 900.000 euros más que deberá asumir el Consistorio.

En respuesta a esto, el concejal 'popular' Miguel Ángel Vargas ha indicado que la tasa de basuras es aplicación de la nueva Ley de Economía Circular que aprobó el PSOE. "Que se llame 'tasazo Sánchéz' es por algo", ha ironizado.

Ha justificado el voto en contra de su grupo en que "nuevamente" el equipo de Gobierno "quiere tomar por tontos a los ciudadanos" de Torrelavega al pensar que congelando el IBI el último año antes de las elecciones "se van a olvidar que llevan ocho años sistemáticamente subiendo todos los impuestos".

Además, le ha reprochado que suban 19 tasas y que digan que ninguna tiene carácter general. Al respecto, ha enfatizado si la tasa para los 82.000 viajeros mensuales que tiene el Torrebus "¿es excepcional o es general?".

"Dejen de sangrar a los torrelaveguenses (...) cuando no mejoran los servicios públicos", ha afeado al PRC y PSOE, a los que ha acusado de hacer "una mala gestión económica".

"Este Ayuntamiento ha pasado de tener millones y millones de ahorro a tener un endeudamiento cuando tenía una deuda cero", ha dicho el 'popular', que también ha añadido que el equipo de Gobierno "engaña a conciencia" ya que "no dice" que ha subido los ingresos del Consistorio a través del incremento de un 5% de la aportación del fondo del Gobierno de Cantabria y un 9% el del Estado.

Precisamente Pérez Noriega ha señalado que la congelación tiene en cuenta estos dos aportaciones gubernamentales y ha rechazado que el concejal del PP hable de "engaño o de que se tome a los ciudadanos por tontos". "Los ciudadanos de Torrelavega son lo suficientemente inteligentes como para saber lo que se les propone", ha dicho.