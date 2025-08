El Pleno de Torrelavega aprueba hermanarse con Jersón (Ucrania) pese a que algunos grupos creen que "no es el momento"

Toda la Corporación, salvo PSOE e IU-Podemos, se une para reivindicar una financiación "equitativa y solidaria" del Estado a las autonomías

El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes el hermanamiento del municipio con la ciudad de Jersón, en Ucrania, gracias a los votos a favor del equipo de Gobierno PRC-PSOE y del PP, mientras que Vox, Torrelavega Sí e Izquierda Unida-Podemos han opinado que "no es el momento".

El equipo de Gobierno ha defendido que se trata de un gesto "de respaldo y cooperación" para la reconstrucción de esta ciudad --una de las más afectadas por la invasión rusa-- a la que Torrelavega podría contribuir con ayuda humanitaria, proyectos de reconstrucción o programas de acogida de refugiados.

Mientras, Vox y Torrelavega Sí, aunque están de acuerdo en aportar "toda la ayuda que necesite" la ciudad, no creen que deba materializarse el hermanamiento cuando atraviesa un momento de "gran incertidumbre", y lo ven "una frivolidad" porque "va a quedarse en agua de borrajas".

"Ni siquiera es el momento ni el procedimiento. Está todo mal aquí", ha lamentado el portavoz de Vox, Roberto García Corona; mientras que, desde Torrelavega Sí, Arturo Roíz ha insistido en la "gran inestabilidad" de Jersón. "Un día aparece como Ucrania y al día siguiente aparece como Rusia. No sé si al final nos vamos a hermanar con Putin", ha alertado.

Por su parte, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, ha reprochado a la Corporación que "ojalá fuesen tan duros con el genocidio de Israel como lo son con Rusia".

POLICÍA LOCAL

Por otro lado, el Pleno ha aprobado de forma definitiva una modificación del Acuerdo Corporación-Funcionarios y del convenio colectivo del personal laboral para permitir a los policías locales poder ampliar su horario de dedicación de forma voluntaria para trabajar en festivos y horario nocturno y así aumentar sus salarios. En concreto, esta medida supondría cobrar 281 más al mes a quienes lo soliciten.

Este acuerdo se aprobó en noviembre y recibió alegaciones de dos sindicatos por discrepancias en torno al porcentaje de dedicación. Finalmente, se ha determinado que para acceder a este incremento salarial la dedicación tiene que realizarse en un 70% de la jornada que se estableció en noviembre de 2024.

Otro de los acuerdos adoptados en la sesión plenaria ha sido el convenio para incorporar a la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que ha salido adelante solo con los votos del equipo de Gobierno gracias a que suman mayoría absoluta.

Todos los demás grupos se han abstenido por la situación "precaria" del municipio en esta materia ya que solo cuenta con un efectivo que hace el seguimiento y protección de las víctimas "24 horas, siete días a la semana, 265 días del año", como ha dicho el portavoz 'popular', Miguel Ángel Vargas.

Por ello, la oposición ha insistido en que se necesitan más recursos y que con este convenio se asumen "competencias impropias" que corresponden al Ministerio del Interior, además de que a su juicio "si no podemos asumir" esta labor, "lo mejor sería no firmar el convenio".

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla (PSOE), ha sostenido que "no tiene ningún coste" para el Ayuntamiento y lo que pretende es reforzar los sistemas de protección a las víctimas, aunque el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha reconocido que "efectivamente podríamos reclamar aportación económica al Gobierno de España por este servicio que se hace".

MOCIONES

Entre otros asuntos, el Pleno ha debatido tres mociones de las que se ha aprobado una impulsada por Torrelavega Sí mediante la que el Ayuntamiento solicita al Gobierno de Cantabria que tome todas las medidas a su alcance para garantizar una financiación del Estado común a todos los territorios del país y que sea "equitativa y solidaria".

Una petición que han apoyado todos los grupos, salvo el PSOE e IU-Podemos (PP, PRC, Vox y Torrelavega Sí), ya que la consideran necesaria por los acuerdos entre el Ejecutivo central y la Generalitat para la financiación singular de Cataluña.

Esta iniciativa ha vuelto a dividir a los socios del equipo de Gobierno municipal --como ha venido ocurriendo en varias ocasiones en reivindicaciones contra el Gobierno central--, pues los socialistas han negado que exista un "trato de favor" y han asegurado que su partido es "garante de la mejora de la financiación allí donde haga falta, como ha demostrado nuestra comunidad", así como del fomento de la "igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan".

Por contra, los regionalistas, en línea con todos los demás partidos de la oposición que han votado a favor, han sostenido que "plantear que esto no afectará al resto de comunidades es tratar a los ciudadanos como, si no tontos, muy cercanos a ese calificativo".

Las dos mociones que no han salido adelante eran de Vox, una que pedía rechazar cualquier reparto de menores migrantes no acompañados realizado por el Gobierno de España que afectara a Torrelavega y otra surgida ante la reclamación de un ciudadano tras haberse eliminado sus comentarios y bloqueado su perfil en las redes sociales municipales.

En este punto, PRC-PSOE ha sostenido que se trata de una persona que "no es respetuosa, difama y no dice la verdad" en sus reiterados comentarios. "Se puede opinar de todo pero no se puede decir de todo", han advertido ante la petición de Vox de "garantizar el respeto pleno a la libertad de expresión".

Esta moción ha provocado la intervención del alcalde, Javier López Estrada (PRC), que para responder a la acusación del partido de que los integrantes del equipo del Gobierno "tienen la piel muy fina" ha leído un informe encargado al departamento de Comunicación municipal para justificar el bloqueo de este perfil y, tras reproducir algunos de los comentarios eliminados, ha denunciado que se trataba más de "una persecución personal y un acoso que cualquier procedimiento al que tengamos que estar sometidos por ser representantes" de los vecinos.

"Si defendéis esto, poco defendéis la democracia". "Hoy has dado una muestra de todo lo que no tiene que ser un concejal de esta Corporación", le ha reprochado al portavoz de Vox.