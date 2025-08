La Policía Local de Torrelavega vuelve a protestar en el Pleno: "Estamos desbordados"

Advierte que "se está calentando el ambiente" cuando están a punto de comenzar las fiestas de La Patrona, con lo que el riesgo aumenta

Policías locales de Torrelavega han vuelto a concentrarse este martes, con motivo de la celebración del Pleno municipal, para denunciar que el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) "no quiere hablar" con la plantilla y "no quieren mejorar la seguridad" del municipio pese a que los agentes "no dan a basto".

"Estamos desbordados", ha sentenciado el portavoz del sindicato APLB (Asociación de Policía Local y Bomberos), Enrique Uribarri, que ha advertido que se acercan las fiestas patronales y "van a pedir un esfuerzo mayor" al Cuerpo pese a no haber atendido sus reivindicaciones.

Los policías aseguran que "no van a dejar tirada a la gente" durante la Virgen Grande pese a que el Ayuntamiento les "deje tirados" a ellos, pero advierten que el ambiente en la ciudad ya "está muy caliente por las noches" y, con el aumento de personas en las calles, el riesgo también crece.

En la concentración de este martes, los agentes han querido responder a las acusaciones del alcalde, Javier López Estrada (PRC), que manifestó que utilizaban el estado de la comisaría como una "excusa" para reclamar mejoras salariales.

Al respecto, Uribarri ha recalcado en declaraciones a los medios que, como ya dieron a conocer, han registrado una propuesta de acuerdo en el Ayuntamiento en la que descarta cualquier subida de sueldo a cambio de mejoras en otros ámbitos.

Y es que, según ha señalado, han venido poniendo de manifiesto que sus condiciones económicas "no están a la altura de otros municipios", pero las peticiones van más allá y se centran en la operatividad y buen funcionamiento del Cuerpo.

Es por ello que la plantilla cree que la acusación de querer pedir una subida salarial encubierta es "otra excusa más" del equipo de Gobierno, porque tampoco ha respondido a la última propuesta ni ha querido sentarse a negociar.

"Se mantienen en su discurso de que no van a llegar a ningún acuerdo con nosotros", ha lamentado el portavoz, que insiste en pedir que se refuercen los servicios porque "si no, no damos a basto. No se puede atender una pelea con cinco policías en la calle" entre Policía Nacional y Local, como asegura que ha ocurrido este sábado.

"Se está calentando el ambiente, no se están poniendo más medios policiales y se va a juntar todo en una semana en la que la cantidad de personas en la ciudad aumenta considerablemente", ha advertido, al tiempo que ha descartado que incidentes como las peleas o los tiroteos ocurridos en los últimos meses sean casos "aislados" como defienden las autoridades.

"Lo de las peleas es continuo, todos los fines de semana", ha dicho Uribarri, que también ha citado varias detenciones en el último mes a personas que "pululaban por la ciudad" con órdenes de ingreso en prisión o intervenciones de armas blancas recientes.

El portavoz se ha pronunciado así a las puertas del edificio municipal de La Llama, donde se ha concentrado esta mañana parte de la plantilla. Anteriormente, los policías presenciaban las sesiones en el salón de plenos, pero desde que han pasado a celebrarse en esta sede solo se permite el acceso a ocho oyentes.

Precisamente, en el Pleno de este martes la Corporación ha aprobado dos puntos que tienen que ver con una modificación del Acuerdo Corporación-Funcionarios y del convenio colectivo del personal laboral para permitir a los policías locales poder ampliar su horario de dedicación de forma voluntaria para trabajar en festivos y horario nocturno y así aumentar sus salarios. En concreto, esta medida supondría cobrar 281 más al mes a quienes lo soliciten.

Tras recibir alegaciones de dos sindicatos por discrepancias en torno al porcentaje de dedicación, finalmente se ha determinado que para acceder a este incremento salarial la dedicación tiene que realizarse en un 70% de la jornada que se estableció en noviembre de 2024.

Otro de los acuerdos adoptados en la sesión plenaria ha sido el convenio para incorporar a la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que ha salido adelante solo con los votos del equipo de Gobierno gracias a que suman mayoría absoluta.

Todos los demás grupos se han abstenido por la situación "precaria" del municipio en esta materia, ya que solo hay un efectivo dedicado al seguimiento y protección de las víctimas. Por ello, la oposición ha insistido en que se necesitan más recursos y que con este convenio se asumen "competencias impropias" que corresponden al Ministerio del Interior, además de que a su juicio "si no podemos asumir" esta labor, "lo mejor sería no firmar el convenio".

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla (PSOE), ha sostenido que "no tiene ningún coste" para el Ayuntamiento y lo que pretende es reforzar los sistemas de protección a las víctimas, aunque el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha reconocido que "efectivamente podríamos reclamar aportación económica al Gobierno de España por este servicio que se hace".