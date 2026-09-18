El Pleno de Torrelavega aprueba provisionalmente el quinto documento del PGOU con el apoyo de PP y Torrelavega Sí

Archivo - Pleno de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Torrelavega ha aprobado provisionalmente este viernes el quinto documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana con los votos favorables del equipo de Gobierno PRC-PSOE, además de PP y Torrelavega Sí, la abstención de Vox y el voto negativo de IU-Podemos.

La concejala de Urbanismo, Jezabel Tazón, ha explicado que esta aprobación será definitiva cuando la valoren los miembros de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y ha confiado en que así sea porque ha sido una tramitación "larga y compleja".

"Han sido muchos meses de trabajo de redacción de los equipos municipales. Esperemos que esta sea la vencida porque el Plan actual es de 1985, que fue gran plan porque permitió el desarrollo de la ciudad, pero se ha quedado obsoleto", ha señalado.

Así, ha recordado que este nuevo PGOU contempla el desarrollo de Torrelavega para las próximas décadas, conjugando vivienda, actividad económica, espacios libres, equipamientos e infraestructuras con la protección del territorio y la regeneración de la ciudad existente.

El edil del PP Miguel Remón ha afirmado que el voto de su grupo ha sido favorable aunque esperaba un plan más ambicioso. "Creemos que Torrelavega necesita modernizarse", ha señalado el edil, que también espera en que este quinto documento sea el definitivo.

"Deseamos que este PGOU triunfe, porque el de 1985 se ha quedado obsoleto. Ahora hay unas nuevas realidades que antes no existían", ha subrayado el 'popular'.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Luis Urraca, ha asegurado que el equipo de Gobierno está dando los pasos "que debe dar", y ha confiado en que el PGOU se pueda aprobar antes de que concluya la legislatura.

"Se están dando los pasos para dar garantía jurídica a este Plan General de Ordenación Urbana (...) En ello estamos, es un documento muy importante porque definde una ciudad", ha apostillado.

Su homólogo de Vox, Roberto García, ha argumentado la abstención de su grupo en que, pese a ser consciente de que es "difícil" articular un Plan General, éste "no tiene vocación de modernidad". "Creemos que el PGOU es menos ambicioso que el que se aprobó en 1985", ha sentenciado.

La portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez, ha explicado que su voto es positivo porque, desde el principio, su grupo ha defendido el trabajo que ha realizado el Ayuntamiento. "El documento define el desarrollo que queremos para la ciudad tanto en crecimiento poblacional como en espacios productivos y de ocio", ha dicho.

Mientras, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, ha indicado que su voto negativo se fundamenta en que el PGOU "no se puede hacer a cualquier precio" y, a su juicio, se debe desarrollar "mejor para proteger Torrelavega y su economía circular".