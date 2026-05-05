El Pleno de Torrelavega archiva la cesión de los bajos del Malecón a La Gimnástica y los sacará a licitación

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TORRELAVEGA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Torrelavega ha acordado archivar el expediente para la cesión de los bajos de El Malecón a La Gimnástica, que estaba paralizado desde octubre del año pasado debido a la situación judicial del club, para en su lugar sacar a licitación esos locales mediante un procedimiento abierto al que puedan concurrir empresas para su explotación.

El archivo del expediente se ha aprobado con los votos del equipo de Gobierno PRC-PSOE y de Torrelavega Sí, mientras que Vox se ha abstenido y el PP e Izquierda Unida han votado en contra.

Este paso hace valer los informes de Intervención y de la Secretaría General, que descartan realizar una cesión directa a La Gimástica hasta que se resuelvan los procedimientos judiciales abiertos, que "ponen en cuestión" las ayudas recibidas por el club.

Así lo ha explicado el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), para quien "no tendría sentido" mantener abierto el expediente de forma indefinida porque "no sabemos cuánto va a durar" el proceso judicial. Por ello, se ha optado de forma "práctica" por poner en marcha un nuevo procedimiento que permita al Ayuntamiento sacar a licitación esos locales, con "garantías", y "posteriormente ya se verá la forma de gestionarlo".

Y es que, por circunstancias "ajenas tanto al Ayuntamiento como a la propia Real Sociedad Gimnástica", por ahora es "inviable" llevar a cabo la concesión. "Mientras la pieza separada no determine la posible responsabilidad o no, es inútil seguir por esa vía". "Los técnicos y el equipo de Gobierno no hemos encontrado otra vía más que la que estamos proponiendo", ha asegurado el edil.

En la misma línea, los socios socialistas han defendido que "se está buscando una solución jurídicamente sensata" en base a las recomendaciones de los informes técnicos para avanzar de forma "justa y realista".

Además, ambos grupos han subrayado el apoyo del equipo de Gobierno al club, destacando que esta legislatura ha sido en la que "más dinero" se le ha aportado.

Así han rebatido las críticas del PP, que reclamaba que se retirara la votación de este punto del orden del día --petición a la que se ha sumado Vox-- y se dejara sobre la mesa hasta incorporar informes jurídicos que asegura que PRC-PSOE se comprometieron a solicitar.

El portavoz 'popular', Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que se barajaban tres soluciones, por lo que pretendía contar con otros informes que las avalaran o desecharan. Desde el equipo de Gobierno se han mostrado abiertos a estudiar otras posibilidades si las hubiera en el futuro, pero han asegurado que ninguna de las opciones planteadas modificaba "para nada" la decisión de archivar el expediente.

En esta línea, desde Vox también han opinado que la cesión que estaba paralizada "puede que no fuera la mejor forma jurídica" de actuar y que, tras el archivo, se abrirá otro procedimiento que "puede ser más beneficioso" para los torrelaveguenes. En paralelo, Torrelavega Sí cree que archivar el expediente era "la postura mas sensata, más honesta y que menos perjuicio va a generar al club", al tiempo que da "seguridad jurídica" al Consistorio.

Por contra, IU ha considerado que el archivo "no soluciona el problema" existente.

REFUERZO EN SIERRALLANA

En el apartado de mociones, ha salido adelante una del PSOE con la que el Ayuntamiento insta al Gobierno de Cantabria (PP) a reforzar el servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Sierrallana y contratar al menos dos especialistas.

El portavoz socialista, José Luis Urraca, ha presentado esta iniciativa ante los retrasos en la emisión de resultados de biopsias, que ha recalcado que ha superado este año la media de 30 días de espera frente a los siete días en Valdecilla.

Todos los grupos de la Corporación se han unido para apoyar la iniciativa salvo el PP, que se ha abstenido, ya que había presentado una enmienda que los socialistas no han aceptado. Su propuesta eliminaba la cifra de dos profesionales a contratar sustituyéndola por que se adopten las medidas necesarias, incluido el posible refuerzo de plantilla, siempre que permita asegurar que los resultados de las biopsias con sospecha de cáncer sean informados en menos de 15 días.

"No nos preocupa tanto el número de profesionales que tengan que conformar el servicio como los resultados", ha argumentado Vargas, mientras que Urraca ha rechazado la enmienda porque la considera "una huída hacia adelante" y "la típica fórmula vacía de contenido".

Así, los populares han criticado que con esta moción el PSOE está "jugando a ser la oposición", en este caso al Gobierno de Cantabria. "No sabemos si por lo que le espera al Grupo Socialista o a su representante en la ciudad antes de que le muevan la silla, igual ganando posiciones para futuras consejerías de Sanidad, quizás a nivel regional", ha insinuado Vargas.

No ha corrido la misma suerte la otra moción debatida en la sesión, ésta de Vox, que pedía poner en marcha un Plan Municipal contra la Mendicidad y garantizar que los recursos del Hogar del Transeúnte se destinen de manera exclusiva a la atención de personas sin hogar. Así, se ha quejado de que este equipamiento también desarrolla programas vinculados al asilo de "extranjeros sin papeles" y que la memoria del centro indica que solo el 45% de los usuarios es de nacionalidad española.

Solo Vox ha votado a favor de su propuesta mientras que el PP se ha abstenido y el resto la han rechazado, defendiendo no discriminar a nadie por su origen o situación legal y censurando la "fijación" de este grupo con la inmigración. El más crítico ha sido el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, que ha tildado la moción de "profundamente racista" y la ha enmarcado dentro de la "asquerosa campaña de prioridad nazi-onal" de Vox.

CONVENIOS DE BOMBEROS Y TORREBUS

El Pleno --que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo al exalcalde de Torrelavega Javier López Marcano, fallecido el mes pasado--, ha dado luz verde a los convenios con el Ayuntamiento de Polanco para mantener la extensión de la línea 2 del Torrebus hasta el municipio y con el Gobierno regional para el servicio del parque de bomberos durante 2026 y 2027.

Respecto a este último convenio, dotado con 450.000 euros anuales del Ejecutivo, los grupos municipales han reivindicado la necesidad de que se actualice esa aportación que consideran "insuficiente", si bien han señalado que el Gobierno ya se ha comprometido a revisarla para 2027.

"PÉRDIDA" DE UNA SUBVENCIÓN PARA ESPACIO MUJERES

Al margen, al término del Pleno el PP ha pedido al alcalde, Javier López Estrada, que cese a la concejala socialista Patricia Portilla ante la "pérdida" de una nueva subvención que no ha solicitado al Gobierno de Cantabria, en concreto la de fondos para el mantenimiento de la Oficina de Atención e Información a la Mujer 'Espacio Mujeres', por la que en otras ocasiones la ciudad ha obtenido "más de 18.000 euros" anuales.

El portavoz popular ha denunciado la "dejadez de funciones" de Portilla, "que se ha convertido en su rasgo más característico". "No convoca sus comisiones, no tramita los pagos a proveedores e incluso no pide las subvenciones que siempre ha recibido Torrelavega".

En su opinión, el alcalde debe penalizar a Portilla y "dejar de ser cómplice de esta inacción por la simple comodidad del pacto de sillones con el PSOE", ya que ha señalado que "llueve sobre mojado" con la pérdida de fondos.