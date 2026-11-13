Podemos arranca la campaña con una pegada simbólica de carteles frente a los pisos de Hermanos Calderón - PODEMOS

Pretende situar la vivienda en el centro del debate electoral SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Cantabria ha iniciado este jueves la campaña electoral con una pegada simbólica de carteles frente a los edificios de viviendas de la calle Hermanos Calderón, en Peñacastillo, donde alrededor de un centenar de familias que accedieron a viviendas de carácter social se encuentran inmersas en un conflicto con un fondo de inversión.

El candidato de Podemos al Congreso, Pablo Gómez, ha elegido este emplazamiento para dar comienzo a la campaña y situar la vivienda en el centro del debate electoral. "No podemos normalizar que 100 familias que tenían una vivienda social ahora estén luchando por conservarla frente a un fondo buitre. Hay que cambiar las reglas del juego y hay que cambiarlas ya", ha señalado.

El candidato ha defendido que la vivienda y los salarios deben ser las prioridades de la próxima legislatura y ha lanzado un mensaje al resto de formaciones políticas. "Quien no haya escuchado a las calles pedir salarios dignos y vivienda asequible no merece ni un solo voto. No se puede estar de espaldas a la gente que trabaja, que no llega a fin de mes y que cada día tiene más dificultades para pagar un alquiler o acceder a una vivienda".

Para Gómez, los dos grandes retos de estas elecciones son "parar al fascismo y parar el rentismo y la especulación inmobiliaria". "Son dos batallas que no podemos separar, porque no se puede combatir el fascismo sin combatir también las condiciones económicas y sociales que alimentan su crecimiento", ha dicho, al tiempo que ha defendido que "hay que ofrecer esperanza y garantizar derechos. Y eso empieza por garantizar una vida digna".

Además, Gómez ha reivindicado la necesidad de que Cantabria tenga una voz propia en el Congreso y ha advertido de que "algunos parecen olvidarse de que les han votado los cántabros cuando cruzan Somosierra".

"Si durante esta legislatura se ha hablado en el Congreso de los Diputados de Torrelavega, de Vega de Pas, del Barrio Pesquero o de Barreda ha sido porque Podemos ha llevado esos problemas a Madrid, incluso sin representación cántabra y trabajando desde el Grupo Mixto", ha afirmado.

Para el candidato, esa labor demuestra que "no hace falta tener grandes estructuras ni muchos diputados para defender los intereses de Cantabria. Hace falta voluntad política, compromiso y no olvidarse de quién te ha votado".