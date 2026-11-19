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SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Cantabria plantea acabar con la "privatización de la sanidad" y recuperar para la gestión directa los servicios en este ámbito que ya están externalizados o concertados, "en dirección contraria" a lo que, según ha denunciado está haciendo el Gobierno del PP en la comunidad.

La formación morada ha acusado al Ejecutivo regional de estar "avanzando" en dicha privatización, "ampliando" los mecanismos de colaboración con centros privados "mediante convenios que comprometen importantes cantidades de dinero público durante largos periodos".

Como "ejemplo más significativo" se ha referido al convenio singular firmado por el Servicio Cántabro de Salud con el Hospital Santa Clotilde, gestionado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que, según ha señalado, compromete hasta 255,97 millones de euros durante 16 años, con posibilidad de cuatro años adicionales de prórroga.

Ha afirmado que el acuerdo "convierte la financiación de actividad sanitaria en un compromiso estructural para los presupuestos públicos de Cantabria durante las próximas dos décadas".

Además, Podemos ha indicado que "no se trata de un caso aislado" y, como prueba de ello, ha señalado que la Consejería de Salud está tramitando un nuevo convenio con Mutua Montañesa, algo que ya anunció hace un año la propia presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Según explicó ella misma, dicho convenio va a permitir integrar la derivación de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas a la entidad para reducir las listas de espera en las especialidades de traumatología y cirugía ortopédica.

VALDECILLA NO PUEDE SER EL PERJUDICADO DE ESTA POLÍTICA SANITARIA

El cabeza de lista de Podemos Cantabria al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones general del 29 de noviembre, Pablo Gómez, ha advertido de que esta política "tiene consecuencias sobre el conjunto del sistema sanitario regional".

"Mientras se comprometen cientos de millones de euros con Santa Clotilde y se preparan nuevos acuerdos con otros centros privados, hospitales públicos como Valdecilla y Sierrallana siguen necesitando inversiones para mejorar sus instalaciones, ampliar sus recursos y reforzar sus plantillas", ha apuntado.

La formación considera "especialmente preocupante que se consolide la financiación a largo plazo de centros privados mientras no se prioriza con la misma determinación la inversión en infraestructuras y capacidad asistencial propias".

"El problema no es solamente cuánto dinero se destina a los centros privados, sino qué prioridades presupuestarias se establecen y qué mejoras dejan de impulsarse en la red pública. Cada compromiso económico de esta dimensión debe compararse con las necesidades pendientes de los hospitales públicos y con la capacidad que podrían desarrollar si esos recursos se destinaran a reforzarlos", ha señalado.

Frente a este modelo, Podemos defiende una transformación de la política sanitaria que sitúe la gestión pública directa "como principio fundamental" del Sistema Nacional de Salud.

El punto 300 de su programa plantea prohibir nuevas externalizaciones y privatizaciones, recuperar progresivamente los servicios privatizados cuando venzan sus contratos, impedir nuevas prórrogas y realizar auditorías para detectar incrementos injustificados de costes que no se traduzcan en mejoras de calidad asistencial.

También propone reforzar la inspección y el control de los conciertos sanitarios mientras sigan vigentes, garantizando que cada euro público se utilice en beneficio de los pacientes y no para generar beneficios empresariales.

"No podemos aceptar que la respuesta permanente a las necesidades de la sanidad pública sea financiar cada vez más actividad en centros privados. Cantabria necesita invertir en sus hospitales, reforzar sus plantillas y ampliar su capacidad asistencial. El dinero público debe servir para fortalecer la sanidad pública, no para hacer depender su funcionamiento de negocios privados", ha defendido.

Podemos ha apuntado que volver a la gestión pública "no significa únicamente cambiar quién presta un servicio" sino recuperar la capacidad de planificación, inversión y decisión sobre los recursos sanitarios, poniendo las necesidades de los pacientes y el interés general por delante de cualquier rentabilidad empresarial".