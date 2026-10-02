La poeta granadina Nieves Chillón gana el Premio Internacional de Poesía Alegría de Santander

El jurado del Premio Internacional de Poesía Alegría de Santander tras el fallo. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La poeta granadina Nieves Chillón ha sido reconocida con el XXX Premio Internacional de Poesía Alegría del Ayuntamiento de Santander por su obra 'Arqueología del territorio'.

En un comunicado, el Consistorio ha recordado que este certamen está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la Colección de Poesía Adonáis.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha resaltado que en esta ocasión, el Premio Alegría ha recibido 507 poemarios, de los que 465 fueron admitidos a concurso tras comprobarse el cumplimiento de las bases. Una comisión de selección escogió posteriormente los 17 títulos finalistas que fueron sometidos a la valoración del jurado.

Tras el análisis y deliberación de las obras seleccionadas, el jurado acordó por mayoría conceder el premio al original presentado bajo el título 'Arqueología del territorio', que se comprobó que su autora era la poeta Nieves Chillón, natural de Huéscar (Granada).

Méndez ha felicitado a la ganadora y ha destacado la capacidad de 'Arqueología del territorio' para construir un universo poético propio en el que dialogan la tradición, la memoria de la tierra y las transformaciones del mundo contemporáneo.

"Es una obra que parte de una realidad profundamente vinculada al territorio y al mundo agrícola para hablar también de los cambios que experimentamos como sociedad, de cómo la tecnología y las nuevas formas de vida modifican nuestra relación con el paisaje y con aquello que heredamos", ha señalado.

Además, el jurado ha subrayado que la obra propone una lectura "exigente y reposada, con un lenguaje muy cuidado y una gran riqueza simbólica", capaz de convertir el territorio en memoria personal y corporal, pero también colectiva, histórica y política.

Igualmente, el ha valorado el diálogo que establece el libro entre la cultura tradicional y las nuevas realidades de las tareas agrícolas, así como la convivencia de lenguajes contemporáneos y técnicos con elementos procedentes de la historia y la poesía clásica.

Asimismo, ha destacado el manejo de la lengua poética y la construcción de símbolos esenciales en torno al agua, la sangre y la raíz, junto con la presencia de nuevas mitologías que permiten abordar las transformaciones del territorio y de quienes mantienen una relación directa con él.

Por otra parte, Méndez ha incidido en la relevancia alcanzada por el Premio Alegría al cumplir su trigésima edición. "Treinta convocatorias hablan de un premio plenamente consolidado, que ha sabido mantener su prestigio y su capacidad para descubrir y reconocer voces de enorme interés dentro de la poesía escrita en español", ha afirmado.

Asimismo, ha elogiado la elevada participación de esta edición, con más de medio millar de originales recibidos, y ha afirmado que Santander "vuelve a demostrar su compromiso con la creación literaria y con unos premios que contribuyen a proyectar la ciudad como espacio de encuentro para autores, lectores y profesionales de la literatura".

Por último, ha informado de que Nieves Chillón recibirá el premio el 19 de noviembre durante la Gala de las Letras de Santander, en la que se hará entrega de los diferentes galardones literarios convocados por el Ayuntamiento.