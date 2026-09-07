La Policía Local aprovecha la inauguración de Faro Santander para visibilizar sus reivindicaciones de subida salarial

Concentración de la Policía Local en la inauguración de Faro Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha aprovechado la inauguración del centro cultural Faro Santander para concentrarse con el objetivo de visibilizar sus reivindicaciones de aumento salarial.

Y es que, a este acto han acudido el Rey de España, Felipe VI, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, así como autoridades regionales, encabezadas por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, además de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros.

"Nos estamos reuniendo en todos los plenos, pero esta es una fecha especial. Nos ha costado bastante que nos den permiso pero al final lo hemos conseguido y esperamos que tenga más repercusión y por lo menos se sienten a negociar", ha afirmado el portavoz de SIEP, Óscar Gómez.

En este sentido, ha subrayado que la concentración de este lunes es en nombre de toda la plantilla del Ayuntamiento Santander "por el desprecio continuado" que a su juicio está haciendo la alcaldesa a los funcionarios.

Así, ha matizado que la mayoría de manifestantes son del servicio de Policía Local, puesto que la regidora "lleva años llegando a acuerdos que luego no cumple".

"Llevamos solicitando muchos años la toxicidad y se niega rotundamente a negociarlo", ha criticado Gómez, en relación al reconocimiento y compensación económica que exige el Cuerpo por la exposición a agentes peligrosos durante el servicio.

El portavoz de SIEP ha apuntado que ya se han pedido tres o cuatro reuniones en las últimas semanas y que "ni siquiera" ha contestado. "Cuando preguntamos, nos dicen que no saben nada, que no hay nada y que de momento no quieren ni reunirse ni llegar a ningún acuerdo", ha apostillado.

Finalmente, ha destacado que los funcionarios de todas las administraciones y, sobre manera las policías locales de Cantabria, están mejorando sus condiciones laborales y en Santander "nos estamos quedando atrás completamente".

MARCHA REPUBLICANA DEL NORTE Y VECINDARIO SANTANDER

Por otra parte, la plataforma Marcha Republicana del Norte y Vecindario Santander también se han concentrado en los aledaños del edificio.

El portavoz de Marcha Republicana del Norte, Fernando Fernández, ha explicado que su protesta se debe a tres motivos.

El primero, porque cuando hay un acto de la Familia Real tiene que haber "una presencia republicana lo más nutrida posible"; el segundo por la política del Banco de Santander, "que comercia con armas y financia el genocidio en Palestina", y el tercero por el "mamotreto que es el pegote de Faro Santander en un edificio emblemático".

Mientras, la portavoz de Vecindario Santander, Paula Bretones, ha expresado que su reivindicación se debe a que el Banco Santander "se ha apropiado del nombre de la ciudad" y "quiere apropiarse del faro".

"Hay un sentir en la ciudad de que el Banco Santander nos representa y que está lleno de bondades, de filantropía, de becas o de arte, y eso es un lavado de imagen que quieren dar para evitar mostrar los verdaderos cuadros que deja el Santander", ha dicho en alusión a las imágenes de denuncia que portaban ellos relativas a la financiación de armas nucleares o fondos buitre.

"Creemos que a la vez que inauguran esta exposición, debemos de inaugurar esta otra exposición, que es la que muestra la cara oculta del Santander", ha concluido.