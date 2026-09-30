La Policía Nacional celebra su festividad arropada por autoridades de la región

Imagen del acto de entrega de medallas de hoy - DEELGACION DEL GOBIERNO

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Cantabria ha conmemorado este miércoles a sus patronos, los 'Santos Ángeles Custodios', con la entrega de 19 condecoraciones a funcionarios de la Jefatura Superior de Cantabria y a seis ciudadanos ajenos al Cuerpo en un acto que ha tenido lugar en el Paraninfo de las Llamas, en el Campus de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Previamente, a las 11.00 horas, se ha celebrado una misa en la Catedral de Santander, a la que ha asistido una representación de los casi 600 agentes de la Policía Nacional en la región.

El delegado del Gobierno Pedro Casares ha presidio el acto junto al jefe superior en Cantabria, Antonio del Amo. Han asistido también la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga; la teniente fiscal, Carolina Santos, y autoridades civiles, sociales, académicas, policiales y militares.

Casares ha agradecido "el compromiso" de los agentes de la Policía Nacional en Cantabria que trabajan cada día con "responsabilidad, sacrificio y esfuerzo", como el demostrado en 2026 en "uno de los episodios más dolorosos" en la región como fue la tragedia en El Bocal, o el caso de violencia de género en Santander, con la muerte de una joven de 27 años a manos de su pareja.

Igualmente ha remarcado su lucha contra la delincuencia organizada y ha puesto en valor la operación desarrollada en mayo en Torrelavega y su entorno con más de 400 agentes y con la que se desarticuló una organización criminal y polidelictiva vinculada a tres clanes familiares, con 33 detenidos.

Por todo ello, Casares ha remarcado la importancia de dotar a la Policía Nacional de las "mejores herramientas", de recursos y medios. A este respecto, ha destacado la oferta pública de empleo del Gobierno de España y se ha remitido a nuevos proyectos como la apertura de una nueva oficina de Documentación en Reinosa para dar cobertura a toda la comarca de Campoo.

Por su parte, Urrutia ha subrayado la estrecha colaboración entre todos los cuerpos de seguridad y emergencias, que consigue "dar confianza y seguridad al pueblo cántabro en su día a día" y ha valorado el trabajo "abnegado" de los agentes que componen la plantilla en la comunidad en favor de la seguridad de los cántabros.

Finalmente, ha resaltado también el paso "fundamental" que supondrá la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria (ASECAN) que unifica, bajo un mismo mando y una única estructura, todos los recursos de protección civil, prevención de incendios, emergencias y coordinación de la comunidad, lo que garantizará una mejor eficiencia operativa entre todos los cuerpos y servicios.