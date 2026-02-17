La Policía Nacional conmemora el 202 aniversario de su creación: "Ha sabido adaptarse a los desafíos de cada época"

La Policía Nacional conmemora el 202 aniversario de su creación - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Santander ha acogido esta mañana el acto conmemorativo del 202 aniversario del cuerpo, durante el que se han impuesto tres cruces al Mérito Policial con Distinto Blanco al inspector jefe Javier Alles, a la subinspectora María Eugenia Soto y a la oficial Ana Belén Fernández por "su trabajo constante, su compromiso con la seguridad y su entrega permanente".

Asimismo, se ha reconocido como funcionario honorario con una placa al inspector Isidro Fernández y se han entregado diplomas de reconocimiento a once agentes jubilados.

El acto ha sido presidido por el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el jefe superior de Policía en la región, Antonio del Amo.

Este último ha destacado el espíritu de servicio ciudadano del cuerpo desde su creación en 1824 y ha puesto en valor que "ha sabido evolucionar y adaptarse a los desafíos de cada época".

En este sentido, ha subrayado especialmente los cambios tecnológicos que, además, han impulsado la especialización de los agentes y la han llevado a ser una policía "moderna". También ha hecho hincapié en que el cuerpo tiene una presencia internacional "cada vez más amplia".

Por su parte, Casares ha recalcado el "compromiso decidido" del Gobierno de España por incrementar el número de agentes de la Policía Nacional en todo el territorio nacional y paliar la pérdida de efectivos acumulada entre 2011 y 2018, y que en Cantabria se ha traducido en una plantilla que suma casi 600 agentes, un 19% más.

Además, ha reivindicado a la Policía Nacional como "pilar de la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía y de la garantía de la seguridad, la paz social y la convivencia".

"La Policía Nacional es mucho más que un cuerpo de seguridad. Es garantía de libertad, del cumplimiento de la ley, de la seguridad ciudadana y de la defensa de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución", ha enfatizado el delegado del Gobierno.

Y, ha añadido, este Gobierno de España es "plenamente consciente de ello" y, por eso, ha impulsado desde 2018 la incorporación de casi 11.000 nuevos agentes de la Policía Nacional en todo el país, con un aumento del 16,5% que ha permitido alcanzar los 76.700 policías nacionales, y que en Cantabria ha hecho que "vivamos uno de los mejores momentos de la Policía Nacional".

Por último, Casares ha puesto en valor el trabajo "esencial" de los policías nacionales para que Cantabria "sea un tierra más segura y más justa, un lugar mejor para vivir", y ha recordado su papel y el de sus compañeros de la Guardia Civil frente a los 40 años de terrorismo y, especialmente, en el atentado que perpetró ETA en La Albericia, del que se cumplen 34 años.