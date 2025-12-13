Archivo - Policía Nacional. Imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el robo con violencia e intimidación en una farmacia de El Alisal, que tuvo lugar el pasado domingo, y en el que participaron "al menos dos personas".

El grupo que investiga el caso está trabajando conjuntamente con la Guardia Civil de Cantabria para comprobar si los implicados pueden haber protagonizado otros delitos de similares características.

Además, los agentes trabajan en identificar a los autores y no descartan que puede haber más personas implicadas en los hechos ocurridos en el establecimiento santanderino.