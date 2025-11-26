La Policía de Santander deja de realizar servicios extraordinarios y prolongación de jornadas

Archivo - Policía Local - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha dejado de realizar servicios extraordinarios, prolongación de jornadas y no utiliza sus teléfonos personales para el servicio, ante la "falta de voluntad real" del Ayuntamiento a negociar el complemento de destino, entre otras cuestiones, y el "bloqueo institucional" al que se está sometiendo a los trabajadores.

Así lo han informado este miércoles los sindicatos APLB-USO, CC.OO, CSIF, SIEP y UGT, que han afirmado que se trata de una medida "completamente legal, consecuencia directa del abandono institucional al que se está sometiendo al colectivo y del reiterado incumplimiento de la palabra dada por parte del Ayuntamiento".

De este modo, anoche no se llegó al mínimo de efectivos para toda la ciudad y solo había dos mandos y tres policías. "Porque los servicios salen la mayoría de las veces adelante del esfuerzo extraordinario de los compañeros en sus días de descanso", ha remarcado los sindicatos.

En un comunicado, APLB-USO, CC.OO, CSIF, SIEP y UGT, en representación de la plantilla de la Policía Local de Santander, han trasladado "la gravedad" de la situación que atraviesa este servicio y el "absoluto bloqueo institucional".

El 18 de noviembre, la práctica totalidad de la plantilla asistió a la Asamblea de Trabajadores donde se manifestó "un malestar generalizado" ante el reiterado incumplimiento de acuerdos por parte del Ayuntamiento, han indicado. Allí, la plantilla expresó de "manera unánime su cansancio ante meses de promesas incumplidas, retrasos injustificables y una sensación creciente de abandono institucional".

El pasado 24, los sindicatos mantuvieron una reunión con Alcaldía, en la que volvieron a exponer los problemas que afectan al servicio pero fue "completamente infructuosa", en su opinión.

"La Alcaldía no mostró voluntad real de negociación, ni intención de solucionar el bloqueo existente, ni disposición a abordar seriamente los temas que afectan de forma directa a la plantilla", según las organizaciones sindicales.

Si bien han reconocido "el avance", tras meses de "retrasos injustificados", del desbloqueo "hace un par de días" del abono de las horas extraordinarias pendientes de tres meses, y que finalmente se ha fiscalizado el acuerdo relativo a los servicios de los días 24 y 31 de diciembre que llevaba pendiente cerca de un año, el resto de la reunión "fue un portazo institucional en toda regla", a su juicio.

Porque, han concretado, el Ayuntamiento ha rechazado las solicitudes relativas a toxicidad y penosidad, conceptos que se abonan a trabajadores similares; y se ha negado a abordar la prolongación de jornada y su necesaria regulación actualizada, como al resto de servicios municipales.

"Es decir, a día de hoy, el Ayuntamiento solo desbloquea lo que ya no podía retrasar más, pero sigue negándose a negociar mejoras organizativas, a cumplir la palabra dada y a respetar el acuerdo firmado el 9 de abril de 2024 sobre el complemento de destino cuyo expediente esta en Intervención General del Estado".

Al respecto han trasladado que, según Alcaldía, "el problema del complemento de destino de la Policía puede ser en la forma, en la elaboración del expediente".

Para los sindicatos policiales, la actitud municipal "demuestra que no existe voluntad política real de sentarse a una mesa de negociación para resolver los problemas de la Policía Local. Sin diálogo, sin compromiso, el Ayuntamiento es el único responsable del conflicto actual", motivo que ha llevado a las medidas citadas.

Finalmente, han subrayado que la plantilla ha actuado "con responsabilidad y profesionalidad en todo momento", que la previsión presupuestaria de horas extra "vuelve a fallar cada año, que la subida del complemento de destino continúa sin ejecutarse desde enero del 2024 y que la "renegociación de acuerdos pendiente, en el olvido".

De este modo, han reiterado que "mientras no exista una respuesta seria y negociadora del Ayuntamiento, la plantilla actuará unida, con firmeza y dentro de la más estricta legalidad".