La Policía de Santander denuncia once a establecimientos hosteleros, seis por incumplir la ordenanza de terrazas

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO
Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 27 abril 2026 14:54
Seguir en

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha formulado denuncias a propietarios de once establecimientos hosteleros desde el pasado miércoles, entre ellos seis por incumplir la ordenanza de terrazas al colocar más elementos de los autorizados --mesas y sillas-- o instalar otro tipo de objetos que no lo están como baldas en la pared, macetas y estufas.

Según ha informado el Cuerpo, estos locales están en las calles Joaquín Costa, San Celedonio y Pedrueca.

El resto de denunciados lo fueron por incumplir las condiciones de la licencia o por no presentar la de apertura, así como por música en tono elevado y por molestias al vecindario.

Además, durante este fin de semana, los agentes municipales han formulado un total de 93 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado