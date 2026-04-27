La Policía de Santander denuncia once a establecimientos hosteleros, seis por incumplir la ordenanza de terrazas

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha formulado denuncias a propietarios de once establecimientos hosteleros desde el pasado miércoles, entre ellos seis por incumplir la ordenanza de terrazas al colocar más elementos de los autorizados --mesas y sillas-- o instalar otro tipo de objetos que no lo están como baldas en la pared, macetas y estufas.

Según ha informado el Cuerpo, estos locales están en las calles Joaquín Costa, San Celedonio y Pedrueca.

El resto de denunciados lo fueron por incumplir las condiciones de la licencia o por no presentar la de apertura, así como por música en tono elevado y por molestias al vecindario.

Además, durante este fin de semana, los agentes municipales han formulado un total de 93 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.