La Policía de Santander denuncia a seis locales hosteleros en tres horas

Policía de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha denunciado este martes a los responsables de seis establecimientos hosteleros ubicados en diferentes calles de la ciudad en poco más de tres horas, entre las 16.20 y las 19.10.

En concreto, en la avenida San Martín del Pino, se ha denunciado al responsable de un local por no tener visible el cartel anunciador de la licencia; en la calle La Tesilla, a otro por no presentar licencia de apertura; y en la avenida del Faro, por la instalación de elementos de una terraza sin presentar autorización cuando la misma resulte legalizable (mesas y sillas), venta de alcohol en recinto deportivo, extintores caducados y por no tener visible el cartel anunciador de licencia.

Los otros tres han sido en la Bajada de San Juan, por la falta o negativa a facilitar la hoja de reclamaciones, venta de alcohol en recinto deportivo, no tener visible el cartel de prohibido fumar, no tener visible el cartel anunciador de licencia y por no presentar la licencia de apertura; en la avenida del Deporte, por la instalación de elementos de una terraza sin presentar autorización, cuando la misma resulte legalizable (mesas y sillas), la falta o negativa a facilitar la hoja de reclamaciones, venta de alcohol en recinto deportivo, no tener visible el cartel anunciador de licencia y por no presentar la Licencia de apertura; y en la calle Fernando VI, por incumplir las condiciones de la licencia (dispone de cocina sin tener autorización para ello), falta de limpieza o higiene en el establecimiento y por no presentar la licencia de apertura.