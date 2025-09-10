La Policía de Santander denuncia en las últimas horas a cinco conductores positivos en drogas y uno en alcohol

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha denunciado en las últimas horas a cinco conductores positivos en drogas que circulaban por distintas calles de Santander y a otro en alcohol.

Todos ellos fueron localizados, entre las 19.55 horas del martes y las 4.45 horas de hoy, en controles instalados en la avenida Nueva Montaña --un conductor de 38 años y otro de 28, ambos positivos en cocaína y THC--; San Fernando, positivo en cocaína; avenida de Los Castros, un conductor de 47 años igualmente positivo en cocaína y THC; y avenida de la Constitución, un conductor de 29 años positivo en cocaína.

El conductor que dio positivo al realizar la prueba de alcoholemia, de 47 años, fue denunciado en un control en la avenida de Los Castros.