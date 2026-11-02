La Policía de Santander formula 19 denuncias por consumo de alcohol en la calle este fin de semana

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander formulado 19 denuncias este fin de semana, en diversos controles, por consumo de alcohol en la vía pública.

Además, en este fin de semana de celebración de Halloween, se han realizado 35 pruebas de alcohol y drogas a conductores, de las que 11 resultaron positivas en alcohol (cuatro judiciales y siete administrativas) y otras cuatro en sustancias estupefacientes (cocaína, THC, opiáceos y anfetamina/metanfetamina).

Por otra parte, la Policía Local ha denunciado a los responsables de siete establecimientos hosteleros situados en distintas calles de Santander, sobre todo por molestias a los vecinos.

También ha denunciado a los responsables de seis viviendas de la ciudad por molestias de música y voces como consecuencia de fiestas. Asimismo, otras dos personas que se encontraban en la calle fueron denunciadas por molestias de cánticos y palmas.