La Policía de Santander formula 192 denuncias por botellón este fin de semana

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha formulado un total de 192 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública durante el pasado fin de semana.

Además, ha denunciado a los responsables de ocho establecimientos hosteleros por música en tono elevado, incumplir condiciones de licencia, permitir el consumo de bebidas en el exterior o instalar elementos de una terraza sin autorización.

Y ha denunciado a cuatro personas que se encontraban en la vía pública por molestias de voces y gritos en tono elevado, ha informado la Policía en un comunicado.

Asimismo, durante la pasada semana los agentes formularon nueve denuncias por falta de respeto y consideración, nueve por desobediencia a sus indicaciones, 13 por causar desórdenes en la vía pública y dos por negativa a identificarse.

También formularon diez denuncias por miccionar en la calle y siete por no depositar residuos en las papeleras.

Finalmente, miembros de la Policía registraron durante la semana pasada a 45 personas, incautándose de diversas sustancias (marihuana, hachís y/o cocaína) y a otras 17 un total de seis navajas, cuatro palos de madera, cuatro cuchillos, una porra y dos martillos.