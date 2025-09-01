Dos detenidos por robar en el interior de un coche estacionado en Santander

Un conductor ebrio se sale de la vía y choca contra dos bolardos y la fachada de un inmueble

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a dos hombres, de 37 y 42 años, como presuntos autores del robo con fuerza en el interior de un turismo que se encontraba estacionado en la calle Antonio López, tras fracturar una de las ventanillas del vehículo.

Los hechos se produjeron sobre las 4.20 horas del pasado sábado y la detención se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración ciudadana, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Por otro lado, durante el pasado fin de semana los agentes han instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra nueve conductores por dar positivo en alcohol o carecer del permiso de conducir por pérdida total de puntos.

Entre ellos, destaca el conductor de un turismo, un hombre de 31 años, que este domingo, a las 22.50 horas, se salió de la vía en la calle Profesor Jiménez Díaz y colisionó contra dos bolardos y seguidamente contra la fachada de un inmueble, ocasionando daños materiales.

El implicado superó en más del doble la tasa de alcohol y el vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojáiz.

También este domingo, sobre las 3.45 horas, la conductora de un turismo, una mujer de 22 años, superó en más del cuádruple la tasa de alcohol.