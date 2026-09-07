La Policía de Santander formula 44 denuncias por botellón este fin de semana

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SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha formulado un total de 44 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública en varios controles durante el pasado fin de semana.

Además, miembros de la Policía han denunciado durante este sábado y domingo a los responsables de cinco establecimientos hosteleros --ubicados en las calles Gómez Oreña, Hernán Cortés, Floranes y Marqués de la Hermida--, por exceso de aforo, incumplimiento de horario, música en tono elevado o no presentar licencia de apertura.

También han sido denunciados los responsables de cuatro viviendas en diferentes calles de la ciudad por molestias de música y tono elevado en la celebración de fiestas.

Asimismo, otras cuatro personas que se encontraban en la calle han sido denunciadas por molestias de cánticos y palmas en tono elevado, alterando la convivencia ciudadana, ha informado la Policía en un comunicado.