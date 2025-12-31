La Policía de Torrelavega solo tendrá cuatro agentes en las calles esta Nochevieja, según sindicatos

Archivo - Agentes de Policía en la zona de vinos de Torrelavega - POLICÍA LOCAL DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Local de Torrelavega han denunciado este miércoles, 31 de enero, que el Cuerpo municipal solo contará con cuatro agentes esta Nochevieja, la noche con "mayor afluencia y número de avisos del año.

La plantilla ha trasladado a través de un comunicado su "preocupación" ante el operativo previsto en las próximas horas, con solo cuatro efectivos de servicio en las calles y en el momento de "mayor necesidad operativa" de las Navidades.

Los representantes de los policías achacan esta dotación a una "mala planificación" de los servicios en estas fiestas, en las que el "pico operativo" se concentra precisamente en Nochevieja, lo que -indican- "sirve de resumen del estado actual del Cuerpo".

"En estas condiciones, resultará materialmente imposible atender la totalidad de los avisos que puedan producirse, y así lo advertimos por responsabilidad, transparencia y compromiso con la ciudadanía", avisan.

La "preocupación" ante esta "mala organización" no solo implica "no garantizar la seguridad ciudadana", sino la de los propios agentes, "obligados a atender los requerimientos con recursos personales demasiado escasos, lo que no garantiza el mejor servicio en ningún caso".

A esta situación los sindicatos suman la "falta de avances" para solucionar el conflicto abierto entre la plantilla y el Ayuntamiento, lo que mantiene "sin resolver la pérdida de derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo" que vienen reclamando.

"La sensación dentro del Cuerpo es que no se valora el servicio policial ni la seguridad de la ciudad, situando al Cuerpo a la cola de la comunidad en cuanto a condiciones laborales y con una plantilla con la media de edad más alta" de Cantabria, lamentan.

Como medida de presión, la plantilla ha decidido no inscribirse voluntariamente en horas extraordinarias durante 2026, tal y como permite la normativa al ser un servicio de carácter no obligatorio.

Ante esto, aseguran que tanto desde el equipo de gobierno como desde la Jefatura se ha trasladado la "clara intención de atajar esta situación con amenazas de expediente disciplinario", extremo que los agentes rechazan mientras apelan al "diálogo real".