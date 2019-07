Policías y taxistas cortan el centro de Santander para pedir que se atiendan sus reivindicaciones

Publicado 19/07/2019 13:59:31 CET

Igual ha insistido en que se van a cubrir las 84 vacantes de policía

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Santander y los taxistas se han unido hoy para cortar la calle Jesús de Monasterio y paralizar el centro de la ciudad a mediodía para reclamar al Ayuntamiento que atienda sus reivindicaciones.

Los policías han exigido más personal y más medios técnicos y tecnológicos, mientras que los taxistas han solicitado al Consistorio que, a través precisamente de la Policía Local, realice la inspección de los vehículos VTC para detectar irregularidades.

A partir de las 12.00 horas, los taxistas han ido aparcando sus vehículos en los cuatro carriles de circulación de la calle Jesús de Monasterio, justo en frente del Ayuntamiento, hasta cortar totalmente el tráfico en el punto más céntrico de la ciudad, y han salido de sus coches. Una vez fuera, ataviados con sus nuevas camisetas azules de 'Pide Taxi', se han juntado con los policías locales que han protestado vestidos con chalecos amarillos.

La protesta de ambos colectivos además ha tenido lugar en el día que arrancan las fiestas de la Semana Grande de Santander y en pleno mes de julio cuando la capital cántabra está llena de visitantes.

El portavoz de la Asamblea de Trabajadores de la Policía Local (APLB, CSIF, SIEP y USO), José María López, ha señalado en declaraciones a la prensa que "la falta de personal" en el cuerpo santanderino es "insostenible" porque "ha llegado a unos números que son alarmantes", y que ha fijado en "un 35% por debajo del número mínimo de efectivos que marca la ley" para una ciudad con la población de Santander.

Ha criticado que el equipo de Gobierno (PP-Cs) lo vea "como algo extraordinario" cuando, ha dicho, los sindicatos llevan advirtiendo de que se llegaría a esta situación desde 2016. "No hay nada que sea excepcional", ha denunciado y ha considerado que tampoco pueden tratar de justificarlo con la jubilación anticipada, a la que se han acogido medio centenar de policías porque "se sabe desde hace años".

"Es alarmante y a la vez curioso que, cuando en otros municipios de España, los procesos selectivos para paliar esas jubilaciones anticipadas ya están acabando y aquí ni siquiera han empezado e incluso las bases se han hecho mal y hay que empezar todo el proceso desde el principio. De eso no tenemos la culpa nosotros", ha dicho López.

Desde la Asamblea, ha dicho, "la voluntad es de negociar para arreglar esto" porque, ha asegurado, en estos momentos los efectivos de la Policía Local "no somos capaces de prestar un servicio ordinario, situación agravada porque cada vez nos asignan más funciones" como inspeccionar los taxis, proteger víctimas de violencia de género o atender los espectáculos públicos que "se han multiplicado por cinco o por seis en los últimos años".

Al respecto, ha detallado que hay días en que todos los policías locales están "con servicios extraordinarios" atendiendo espectáculos y "no tenemos ni un solo agente para atender los requerimientos ciudadanos". "Nosotros nos sentimos muy mal cuando no podemos atender a la gente, pero es que no llegamos porque materialmente es imposible", ha apostillado.

López ha indicado que, aunque el Ayuntamiento "en las dos últimas oposiciones ha repuesto el 100% de las vacantes por jubilación", las cosas "se han venido haciendo mal por parte del Ayuntamiento desde hace años" porque los PGE de 2018 permitían adelantar dos ofertas públicas de empleo "y no lo han hecho" y, además, entre 2010 y 2016 se podía convocar un 100% de la tasa de reposición para policías, "no se cubrió ni una sola plaza y se pedieron 67 efectivos, situación que acarreamos hasta ahora".

Por su parte, el presidente de la Federación Cántabra del Taxi, Manu Andoni, ha señalado que los taxistas se suman a la reivindicación de los policías locales de que se dote el cuerpo de más personal y lo hacen porque ellos lo que reclaman al Consistorio es que, a través de la Policía Local, realice la inspección de los vehículos VTC para detectar irregularidades.

Para ello, Andoni ha pedido al Consistorio que "cumpla el convenio en materia de inspección de transportes firmado con el Gobierno de Cantabria en 2014" y, para hacerlo ha instado a dotar a la Policía Local de los medios humanos y tecnológicos "suficientes" para desempeñar esa labor.

También ha señalado que los taxistas en su movilización quieren reclamar que la parada del Casino del Sardinero se mantenga en su lugar y no se cambie de ubicación porque "con las obras que están previstas su desplazamiento estará al caer".

SE VAN A CUBRIR LAS 84 VACANTES, INSISTE IGUAL

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha inaugurado la Feria de Día momentos después de estas protestas, ha insistido en que el Ayuntamiento viene trabajando para cubrir las 84 plazas vacantes en la Policía Local, de las que 70 ya están ofertadas y el resto se han aprobado esta misma mañana.

Y, en declaraciones a la prensa, ha detallado la situación en la que se encuentran las plazas ya ofertadas. De las 70, 11 son de movilidad y ya hay convocatoria publicada por lo que "en cinco o seis meses estarán operativos", 2 son de promoción interna pero "dependemos de que se resuelva un recurso", 36 de turno libre ya convocadas y con lista de admitidos pero "que ha impugnado un particular y tenemos que esperar a que se resuelva", y 21 de promoción interna, a falta de resolución de un recurso de APLB.

Por ello, ha dicho "las plazas se está en todas y cada una de las plazas vacantes en el transcurso de cubrirlas, incluso con plazos, pero, si hay recursos", hay que esperar a su resolución. No obstante, ha asegurado que "entre cinco y seis meses" empezarán a incorporar los primeros efectivos nuevos, aunque ha añadido que, para su plena operatividad, "tendrán que hacer un curso que tiene que convocar el Gobierno de Cantabria". En este sentido, ha manifestado que pedirá al Ejecutivo "que esté muy coordinado con nuestras plazas".

"En Santander se cubre el 100%, los máximos previstos por la ley, en plazas de policías locales y así lo hemos venido haciendo", ha enfatizado Igual que, además, ha recordado que hasta enero el Ayuntamiento no ha sabido qué agentes se acogían a la jubilación anticipada pero, en cuando lo ha sabido, "nos hemos puesto a trabajar para convocar esas vacantes".

Sobre la reclamación de los taxistas para las inspecciones de los VTC, la regidora municipal ha indicado que la regulación de esos vehículos depende del Gobierno regional y, aunque es cierto que hace años que hay un convenio con el Consistorio para su supervisión por parte de la Policía Local, contemplaba que "nos diesen datos y formación".

"Eso no se ha dado a hasta ahora, no por fallo de la Consejería ni del Ayuntamiento, sino porque hasta hace un mes no se ha puesto encima de la mesa esta realidad", ha dicho, pero, en cuanto se ha dado, el Ayuntamiento se ha reunido con el director general de Transportes, Felipe Piña, y "hemos acordado que nos van a facilitar los datos, nos van a dar esa formación y que la Policía Local, a la vez que supervisa los permisos de otros vehículos y conductores, supervise también a los VTC".

En cualquier caso, Igual ha considerado que la reivindicación de hoy de los taxistas no es para el Ayuntamiento sino para el Gobierno que, además, ya se ha comprometido a regular las VTC en una ley.