La portavoz del PP de Cartes niega haber suscrito el comunicado de la Corporación municipal de apoyo a Molleda

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Cartes, Covadonga Fernández, ha negado haber suscrito el comunicado de la Corporación municipal --integrada por 10 concejales del PSOE, dos del PP y uno del PRC--, que ha mostrado su "máximo apoyo" al exalcalde Agustín Molleda después conocerse que el exregidor cartiego y actual secretario de Organización del PSOE de Cantabria y su hermana obtuvieron sendas plazas fijas en el Ayuntamiento durante el mandato del socialista.

Covadonga Fernández ha aclarado, en una nota difundida por su partido, que "el PP no pone en duda la actuación de los empleados públicos, pero sí ponemos en duda la falta de ética, de rigor y de moralidad de Molleda al haber sido juez y parte del diseño del proceso de estabilización de su propia plaza y de la de su hermana".

Además, ha asegurado que la alcaldesa, Lorena Cueto, se ha puesto en contacto con ella hoy, viernes, "para enviar un comunicado en apoyo a los trabajadores municipales, que nada tiene que ver con el que finalmente ha enviado la regidora socialista".

Fernández ha explicado que cuando Molleda inició el proceso de estabilización ella no era concejal en el Ayuntamiento de Cartes.

En el comunicado citado, la Corporación ha afirmado que sus 13 miembros no están dispuestos "a que nadie deslice una cortina de desinformación o desconfianza en ninguno de los procedimientos o expedientes tramitados o en tramitación en este Ayuntamiento, poniendo en duda nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y méritos, habiéndose convocado un proceso ajustado a derecho, al que pudo presentar instancia cualquier ciudadano interesado y mediante el cual se estabilizaron un total de 26 puestos en nuestro Ayuntamiento, de personas que llevaban más de 10 años prestando sus servicios en esta entidad, con los derechos laborales que eso implica".