Potes acoge este fin de semana el primer Festival EcoLiébana con mercado de artesanía y agroalimentario

También habrá talleres, actuaciones musicales, comida popular y actividades de sensibilización ambiental

POTES, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Potes acogerá este fin de semana el Festival EcoLiébana, con una programación que combina mercado de artesanía y agroalimentario, talleres, actuaciones musicales, comida popular y actividades de sensibilización ambiental.

El evento pretende celebrra la conexión entre naturaleza, cultura y desarrollo local, reuniendo a profesionales, emprendedores, asociaciones y público general en torno al ecoturismo sostenible.

Organizado por la Asociación EcoLiébana, cuenta con el apoyo de la Fundación Camino Lebaniego, la Consejería de Desarrollo Rural, el Grupo de Acción Local de Liébana y los ayuntamientos de Potes, Cillorigo de Liébana, Camaleño, Pesaguero, Vega de Liébana y Cabezón de Liébana, que se suman a esta iniciativa para impulsar un modelo de desarrollo sostenible, participativo y enraizado en el territorio.

El festival abrirá el viernes 17 a las 12 horas en el Centro de Estudios Lebaniegos con la jornada profesional 'Ecoturismo con sentido. Naturaleza, desarrollo local y conservación', impulsada por el Plan de Sostenibilidad Turística de Liébana, un espacio de diálogo y reflexión sobre cómo el ecoturismo puede convertirse en motor de cambio en los territorios rurales, generando oportunidades y cuidando del patrimonio natural y cultural.

Durante la jornada intervendrán representantes de instituciones y proyectos de referencia como el Geoparque Mundial UNESCO Costa Quebrada, el Parque Natural Urbasa-Andía, la Fundación Camino Lebaniego, la Secretaría de Estado de Turismo, la Asociación ECOpicos o la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

El encuentro servirá para reflexionar sobre los retos del ecoturismo y las oportunidades de desarrollo sostenible en los territorios rurales de montaña.

"Queremos que Liébana sea un referente en ecoturismo con sentido: un modelo que proteja lo que somos, potencie lo que tenemos y cree oportunidades reales para quienes viven aquí", ha señalado Begoña González, vicepresidenta de la asociación organizadora.

El sábado 18, el espíritu del ecoturismo se trasladará a las calles con el Festival EcoLiébana, una jornada abierta al público que llenará Potes de cultura, creatividad y tradición.

Desde las 11.00 horas hasta pasada la medianoche, el festival ofrecerá una amplia variedad de propuestas pensadas para todas las edades: talleres de masajes, elaboración de zumos artesanales, cerámica y costura sostenible; una improvisación artística en vivo de piano y pintura; catas de sidra y miel con productores locales; folclore lebaniego, actuaciones musicales y cuentacuentos infantil.

A lo largo del día, el mercado de arte, artesanía y productos agroalimentarios mostrará el talento y la riqueza del territorio, y una comida popular reunirá a los participantes. La música será protagonista con las actuaciones de la Asociación Sociocultural L'Escañetu, Garabanduya, Baladans, Cahórnega y Pindio Technofolk.

El Festival EcoLiébana busca posicionarse como un encuentro anual que combina reflexión, participación y disfrute, situando a Liébana como un referente de turismo responsable en los Picos de Europa y el norte de España.