Potes acogerá un encuentro para analizar el papel de las comunidades rurales en la conservación del territorio

Pastor con ovejas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de la Fundación Camino Lebaniego y de su proyecto europeo STEPS for LIFE, celebrará el 16 y 17 de junio en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes unas jornadas técnicas centradas en el papel estratégico de las comunidades rurales en la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible del territorio y la prevención de amenazas ambientales.

El encuentro reunirá a investigadores, técnicos ambientales, entidades conservacionistas y responsables de distintos proyectos desarrollados en España vinculados a la restauración ecológica, la conservación de especies y la sostenibilidad del medio rural, ha informado el Gobierno.

Durante las jornadas se presentarán experiencias e iniciativas como LIFE Coop Cortaderia, enfocada en la detección temprana de especies invasoras; NavaLab, laboratorio de restauración agroecológica y forestal; LIFE Cañadas y EcoForGaM, centrados en paisajes silvopastoriles; o Ramats de Foc, proyecto de gestión del riesgo de incendios mediante ganadería extensiva.

La apertura contará con la participación de Marta Valle, técnica de Fundación Camino Lebaniego y coordinadora del proyecto STEPS for LIFE, junto a Antonio Urchaga, técnico de SEO/BirdLife y coordinador de los trabajos de campo, quienes expondrán los principales resultados del proyecto.

Además de las ponencias y espacios de debate, el programa incluirá salidas de campo para conocer sobre el terreno distintas actuaciones relacionadas con la conservación y la gestión sostenible del paisaje en el territorio lebaniego.

Con este encuentro, STEPS for LIFE busca favorecer el intercambio de conocimiento y fortalecer la colaboración entre comunidad científica, administraciones, entidades ambientales y población rural frente a desafíos como la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales o la expansión de especies invasoras.

El evento está abierto al público interesado, aunque hace falta inscripción previa a través del enlace https://forms.cloud.microsoft/e/dDBmREjJrU