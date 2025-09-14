Potes celebra el Día de la Cruz y la continuidad de la orden franciscana que custodia el monasterio

Día de la Cruz de Potes. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

POTES 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El monasterio de Santo Toribio ha celebrado este domingo una misa y una procesión con motivo del Día de la Cruz de Potes, un día de intensa participación popular y religiosa que reúne a vecinos y visitantes de toda Cantabria.

Durante el evento religioso, se ha celebrado la continuidad de la orden franciscana que custodia el monasterio, que alberga la reliquia del Lignum Crucis desde hace más de once siglos, de la mano de tres padres franciscanos procedentes de México que han sido presentados hoy durante la Exaltación de la Santa Cruz, por parte del obispo de Santander, Arturo Ros.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha asistido al acto, junto al alcalde de Potes, Javier Gómez, y otros primeros ediles de la comarca, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Esta celebración ha sido el acto central de las Fiestas de la Cruz, declaradas de Interés Turístico Regional, y que continuarán mañana en una jornada dedicada especialmente al público infantil y una romería a cargo del grupo Picos de Europa.

Finalmente, el lunes 22 de septiembre se celebrará el Memorial Juan Carlos Alonso con el concurso de bolos en el que participarán los mejores jugadores de la especialidad.