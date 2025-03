PP anuncia que el trámite urbanístico para construir viviendas en El Campón se presentará "en 15 días"

"La modificación puntual definitiva ya está negociada y aprobada", ha avanzado el concejal de Urbanismo y Vivienda

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado este jueves una moción del PSOE para que el Consistorio y el Gobierno de Cantabria retomen la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la construcción de 250 viviendas en El Campón, en Peñacastillo, porque ese trámite urbanístico "ya está hecho", según ha anunciado el equipo de Gobierno (PP).

"En 15 días se presentará la modificación puntual definitiva ya negociada y aprobada", ha avanzado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Agustín Navarro, antes de que el PP haya votado en contra y tumbado con su mayoría absoluta la iniciativa de los socialistas, que sí ha recabado el apoyo del resto de la oposición (Vox, PRC y el edil de IU Keruin Martínez) pese a las críticas de Vox a la política del vivienda del PSOE.

Navarro ha considerado que la moción del PSOE "sobra" porque el Ayuntamiento y el Gobierno regional, ambos gobernados por los 'populares', "ya se están reuniendo para que El Campón sea una realidad", algo que no fue con el Ejecutivo de PRC-PSOE pese a que lo anunciaron como "uno de los mayores proyectos de la legislatura".

Así ha respondido el concejal a las críticas del edil socialista Javier González de Riancho que, al defender la moción, ha señalado que este proyecto de 250 viviendas en alquiler asequible en la finca de El Campón, propiedad del Ejecutivo autonómico, "quedó paralizada por el Ayuntamiento y el Gobierno tras llegar la nueva presidenta (María José Sáenz de Buruaga)".

Desde el PSOE, que ya presentó otra moción en este sentido en octubre de 2023, González de Riancho ha lamentado que el PP desde su responsabilidad municipal y regional "se llevó los 13 millones de euros" de fondos europeos que iban a permitir construir esas viviendas en El Campón a otros municipios de Cantabria "en detrimento de nuestra ciudad".

Frente a ello, el concejal responsable ha puesto en valor las 1.204 viviendas entregadas por la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de Santander desde 2007 frente a las "cero" viviendas del Gobierno de Cantabria gestionado por PRC y PSOE, al que ha achacado que no se materializase "nada" en El Campón.

Navarro se ha retrotraído hasta 2004 sobre la finca de El Campón, propiedad del Gobierno de Cantabria, que en aquel año, con PRC-PSOE, ya se anunció su recalificación y la construcción de 200 viviendas, que se quedaron "en cero".

También ha apuntado que regionalistas y socialistas desde el Ejecutivo, tras anularse el PGOU de 2012 de Santander que había recalificado la parcela para uso residencial y volvió a industrial, sacaron a subasta la parcela hasta en tres ocasiones pero "siempre quedaron desiertas".

Ha recordado que, en noviembre de 2022, PRC y PSOE en el Gobierno anunciaron de nuevo el proyecto de viviendas en El Campón, con 250 y 13 millones de euros de fondos europeos, como "uno de los mayores proyectos de la legislatura" pero "no se materializó nada", y ha justificado que el Gobierno del PP dedicase esos fondos a proyectos "más maduros en otros municipios".

Desde Vox, su portavoz, Laura Velasco, ha apoyado la moción aunque ha criticado el "don de la oportunidad" del PSOE con esta iniciativa porque desde el Gobierno regional "no promovieron ni una vivienda" y "justo" traen esta propuesta cuando PP y Vox han apoyado la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria que "agilizará" este trámite urbanístico.

También ha criticado que los socialistas pidan "retomar lo que no existe" porque el Gobierno de PRC y PSOE "no tenía proyecto para El Campón, por lo que no hay nada que retomar". En su intervención, Velasco ha considerado que "la vivienda en régimen de alquiler con opción a compra es un modelo agotado" y ha recordado la apuesta de su apartido por "volver a ser una sociedad de propietarios".

Mientras que el portavoz del PRC, Felipe Piña, ha considerado la moción del PSOE "sensata, aunque con muchos matices", porque el proyecto para El Campón era "interesante", y ha lamentado que los fondos europeos previstos para ese área en Santander "se destinasen a viviendas en otros municipios" por el Gobierno del PP, "dando la espalda al Ayuntamiento de Santander".