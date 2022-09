El PP de Cantabria celebrará su XIII Congreso el 7 de octubre

Buruaga, que anuncia este miércoles si se presenta, y Gamarra confían en que sea "la primera piedra" y "la antesala" de una victoria electoral

SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria celebrará su XIII Congreso el próximo 7 de octubre y tendrá a Julián Vélez como presidente de la comisión organizadora del cónclave. El plazo para presentar candidaturas concluirá el próximo martes, 13 de septiembre a las 20.00 horas.

Así se ha anunciado este martes en la reunión de la Junta Directiva Regional del PP que se ha celebrado esta tarde en el Hotel Santemar de Santander y que ha estado presidida por la actual líder de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, quien ha pospuesto hasta este miércoles el anuncio acerca de si se presentará o no, para lo que ha convocado una rueda de prensa a las 10.30 en la sede del partido.

"Hoy la noticia no va a ser qué va a hacer Buruaga", ha afirmado la líder popular, quien, sin embargo, ha afirmado: "Nunca he fallado y no voy a fallar a mi partido".

La cita ha contado con la participación de la secretaria general del PP y portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien ha subrayado la importancia de esta cita, que ha deseado que se convierta en la "antesala de un buen resultado electoral" a nivel municipal, autonómico y también en las generales para el Partido Popular.

Gamarra ha señalado que esta cita constituye una "grandísima oportunidad" para la sociedad cántabra, que "no se puede desaprovechar" porque --ha afirmado-- "Cantabria no se merece el Gobierno que tiene", ha dicho la secretaria general del PP, que ha afirmado que "el regionalismo y el socialismo está restando a Cantabria" y los populares lo que quieren es una "Cantabria con futuro".

Además, ha hecho un llamamiento a los populares cántabros a que afronten el cónclave regional, "y lo que venga después", "más unidos que nunca" y "como una piña" porque "es lo que Cantabria necesita y pide".

Por ello, ha instado a los populares cántabros a hacer que la cita y todo el proceso hasta llegar a ella sea "ejemplar", como, según ha dicho, lo fue el congreso extraordinario celebrado por el partido a nivel nacional en el mes de abril, que proclamó a Feijóo como presidente.

"El resultado del Congreso del PP es el que va a sentar, sin duda alguna, el futuro de esta comunidad autónoma y tenemos que hacer que los cántabros se sientan representados en las decisiones que nosotros tomemos de una manera interna y quiera confiar en nosotros, sumarse y compartir un proyecto colectivo, porque este no es el proyecto del PP sino de la mayoría de los cántabros", ha dicho Gamarra, que cree que el PP va a poder gobernar Cantabria y ostentar la Presidencia de la comunidad.

Según ha dicho, esta cita es un momento para decirle a los cántabros que "el PP está, como siempre, aquí" pero "con más ganas que nunca y preparados para afrontar las dificultades".

Antes de concluir, Gamarra ha felicitado a la actual Dirección del partido por la labor realizada estos años. "No han sido unos tiempos fáciles", ha reconocido.

Por su parte, Buruaga se ha mostrado "segura" de que esta cita será "la primera piedra sobre la que construir la victoria electoral" del PP de Cantabria en las próximas elecciones.

Según ha dicho, el Congreso --que inicialmente estaba previsto para antes del verano pero se ha visto retrasado varios meses entre otras circunstancias por el cambio en la Dirección Nacional-- llega "cuanto tenía que llegar y en el momento oportuno": con el "clima de confianza, estabilidad y sosiego interno" que, según ha dicho, aporta la Dirección nacional del partido que preside Alberto Núñez Feijóo, y también en "en el mejor momento para el PP de Cantabria".

Buruaga, que asumió el liderazgo del PP de Cantabria tras vencer en el Congreso regional celebrado en marzo de 2017, ha defendido que su partido es "sólido y bien anclado", son "fuertes internamente, reconocidos socialmente y con expectativas electorales cada vez mejores".

Según ha dicho, el del PP cántabro es un "proyecto consolidado que avanza con paso firme y con el único objetivo de gobernar Cantabria", para conducir a la comunidad a "una nueva etapa de futuro, progreso y oportunidades".

"Nosotros no estamos aquí para ganar congresos, estamos aquí para ganar elecciones", ha afirmado Buruaga, que ha afirmado que Cantabria "vive una situación límite", con gobernantes que "han demostrado sobradamente que son incapaces de aportar una sola solución para que Cantabria funcione de verdad".

Por ello, cree que "Cantabria necesita un Gobierno distinto" y "para avanzar" y no uno como el actual (PRC-PSOE) "que la frena, sin resultados, centrado en su propia supervivencia y entregado a Sánchez" con un presidente, Miguel Ángel Revilla, que, según ha dicho, "no ejerce y se comporta como su ministro número 23" del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Frente al Gobierno de regionalistas y socialistas considera que la comunidad precisa un "Gobierno que ejerza la autonomía y resuelva los problemas" porque Cantabria "no está para bromas". "Los cántabros no están mirando con mucha atención y mucha esperanza", ha advertido Buruaga.

Por ello, cree que el PP tiene que estar "a la altura" y debe salir del Congreso "aún mejor de lo que entró", siendo un partido "más grande, más fuerte, más abierto, más motivado y más creíble".

Buruaga ha subrayado que "el futuro del PP de Cantabria lo va a decidir el PP de Cantabria". "Habrá una o varias candidaturas, las que quiera cada afiliado pero solo puede haber un derrotado: la coalición de Revilla con el sanchismo", ha dicho.

Por ello, ha insistido a los suyos que el Congreso "solo puede haber un ganador: Cantabria". "Y está demostrado que cuando el PP se fortalece y gana, Cantabria gana y con Cantabria y el PP ganamos todos", ha concluido la líder del PP, que, en algunos momentos emocionada, ha recibido el aplauso de la Junta.

En la reunión de hoy se ha aprobado el reglamento del Congreso y la composición del comité organizador del Congreso, que además de Vélez en la Presidencia del mismo, contará con Félix de las Cuevas como vicepresidente; con Jesusa Sánchez como secretaria y con Rafael de la Gándara, Gloria Sierra, Pedro Nalda, Cristina Iturgaiz, Isabel Urrutia y Miguel Ángel Vargas.