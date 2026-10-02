El PP de Cantabria: "Cuanto antes tengamos elecciones los españoles, mejor"

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SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Cantabria, Juan José Alonso, ha afirmado este viernes que, los españoles, "cuanto antes tengamos elecciones, mejor".

Alonso se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre una posible convocatoria de elecciones generales tras el anuncio de Junts de que no respaldará los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su opinión, "lo que demuestra esta situación caótica, en ese desgobierno que preside España, es la situación de debilidad del presidente Sánchez, que una vez más hoy se manifiesta, y es la entrega absoluta a los radicales y en sus manos está".

Por ello, ha reiterado la necesidad de que haya elecciones "cuanto antes" y ha dicho que una convocatoria anticipada "es lo único que podremos felicitar al presidente Sánchez".

Alonso se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes sobre vivienda.