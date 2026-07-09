El PP cántabro exige al Gobierno central que actúe frente al alga asiática y "deje de eludir sus responsabilidades"

El diputado del PP, Alejandro Liz - PP

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria ha denunciado la "inacción absoluta" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ante la propagación del alga asiática en las costas de la región, y ha exigido al Gobierno de España (PSOE-Sumar) que asuma "de una vez" las competencias que le corresponden para combatir una especie invasora que "amenaza el litoral cántabro, la biodiversidad marina, la actividad pesquera y el turismo y la economía de los municipios costeros".

Así lo ha reclamado este jueves en rueda de prensa el diputado 'popular' autonómico Alejandro Liz, quien ha criticado que, "lejos de rectificar", el Ejecutivo de Pedro Sánchez "vuele a eludir sus responsabilidades y a echar balones fuera" al remitir recientemente una nota de prensa "con excusas de mal pagador" en la que pretende trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, "como hizo el pasado verano", cuando el alga llegó a las playas de Noja, Santoña y Laredo.

De este modo, ha incidido en que mientras el Gobierno regional y los consistorios afectados --especialmente el nojeño-- "han actuado para hacer frente a una situación extraordinaria", el Ejecutivo central ha permanecido "desaparecido".

"El Estado tiene las competencias en este ámbito, pero el Gobierno de Sánchez no quiere asumir la responsabilidad", ha afirmado Liz, a la vez que ha insistido en que la gestión del alga es una competencia del Ministerio y que existe una estrategia nacional contra esta especie exótica invasora que "exige coordinación estatal", aprobada en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en 2022 y que el Gobierno de España mantiene "olvidada en un cajón", ha enfatizado.

En este sentido, ha criticado que "cuando quien tiene la competencia no actúa, otros tienen que hacerlo para proteger el interés general y, por eso, el Gobierno de Cantabria y los municipios afectados, como Noja, tuvieron que actuar el pasado verano, movilizando medios económicos y humanos para retirar miles de toneladas de algas, con un coste superior a 600.000 euros".

Al respecto, el parlamentario ha afirmado que el PP cántabro "respalda plenamente" el anuncio realizado por el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, de reclamar al Estado el coste de "unos trabajos que el Gobierno de Cantabria se vio obligado a asumir por la dejación de funciones del Ejecutivo de Sánchez".

"UN PROBLEMA ORDINARIO"

Y es que para los 'populares' resulta "especialmente grave" que el Ministerio "siga tratando esta situación como si se tratara de un problema ordinario de limpieza de playas", "atribuible" a los ayuntamientos, cuando esa alga es "una invasión biológica incluida desde 2020 en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y de la que ni la Dirección General de la Costa y el Mar, ni el Gobierno de España, ni la Delegación del Gobierno, pueden lavarse las manos".

"Nos parece una estrategia totalmente injusta, irresponsable y absolutamente indecente", ha aseverado Liz.

Además, ha recordado que en septiembre de 2025 el Parlamento de Cantabria aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Popular para exigir al Gobierno de España medidas urgentes y coordinadas para frenar la propagación del alga asiática y crear ayudas específicas para las administraciones y los sectores afectados.

"Iniciativa que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo Socialista que voto en contra", ha dicho el diputado.

CASARES, "COMISARIO POLÍTICO DEL SANCHISMO"

En este punto, Liz ha cargado contra el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares (PSOE), al que ha acusado de actuar "sistemáticamente" en contra de los intereses de los cántabros.

Así, ha afirmado que la Delegación del Gobierno "actúa como una mera oficina de defensa política del Ministerio" y que el delegado "prefiere ejercer de comisario político del sanchismo, antes que defender a Cantabria".

Por todo ello, el 'popular' ha exigido al Ministerio que "deje de buscar excusas, active la vigilancia permanente del medio marino, adopte actuaciones preventivas para evitar que las algas arriben a las costas, coordine acciones con las comunidades autónomas y aporte la financiación necesaria para afrontar un problema que excede por completo la capacidad de actuación de los municipios", ha finalizado.