El PP de Castro Urdiales pide la dimisión de la alcaldesa tras ser "condenada por mentir"

Le exige una disculpa a la comunidad de El Pedregal por "utilizarlos para hacer causa política" y abonar las costas "de su bolsillo"

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castro Urdiales ha pedido la dimisión de la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), tras ser "condenada por mentir" en el reciente auto judicial que da la razón a la Fundación Barquín Hermoso en torno a los acuerdos adoptados para cerrar el colegio El Pedregal.

Tras levantar el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander la medida cautelar que pidió la regidora y condenarla al pago de daños y perjuicios por esta causa, los 'populares' de Castro han exigido a Herrán que pida disculpas públicamente por haber "mentido a todos de manera tan descarada".

Y es que, aunque figuraba su abstención a través de un e-mail, la alcaldesa aseguró públicamente que no había enviado ese correo y que no había votado en la reunión del Patronato de la Fundación Barquín Hermoso en la que se acordó rescindir el contrato de cesión del edificio que albergaba el colegio y por tanto cerrarlo. Sin embargo, el juez ha sentenciado que sí lo hizo.

"Las mentiras tienen las patas muy cortas y el tiempo nos ha dado la razón", ha celebrado el portavoz del PP de Castro Urdiales, Cristian Antuñano, en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para manifestar que "el tiempo de Susana Herrán ha terminado" tras haberse demostrado que "miente más que habla".

"Dijo que no había votado, que no había mandado el e-mail y que no había habido reunión". "Se han desmontado uno por uno todos los bulos que Susana Herrán ha lanzado durante estos meses", ha sentenciado, tras recordar que la regidora alegaba errores en la convocatoria del Patronato. "Llegó a decir que no se había celebrado ni presencial ni telemáticamente" e "incluso a acusar al secretario de la Fundación de falsedad documental", extremos que ha rechazado el Juzgado.

Éste además indica que la versión de la socialista no tiene "ninguna credibilidad" en lo que se refiere al envío del e-mail, ya que la alcaldesa manifestó que lo hizo su secretaria personal "sin su conocimiento".

Así, Antuñano ha pedido que dimita "de inmediato" y que asuma "de su bolsillo" las costas, los daños y los perjuicios que ha sido condenada a pagar --aún por determinar--, así como el pago del abogado que contrató para defenderse en esta causa, que según el 'popular' asciende a más de 6.000 euros.

"Es muy fácil tratar de hacer ruido y hacer causa política en un juzgado con el dinero de todos los castreños. Sus campañas políticas que se las pague ella", ha recalcado el 'popular', que ha avanzado que, si no reintegra esa cuantía, el PP lo exigirá por vía legal.

Otra exigencia del partido es que la alcaldesa pida disculpas a los castreños y en especial a la comunidad educativa del CEIP El Pedregal "por utilizarlos con el único objetivo de hacer causa política y desgastar al Gobierno regional (PP)".

También le ha reclamado que cese a la persona que, según su declaración, habría "suplantado presuntamente su identidad" al enviar un correo sin su conocimiento. Un "hecho gravísimo", ha denunciado Antuñano, que "no solo ha comprometido a la propia alcaldesa, sino a toda una institución".

"Castro no merece tener al frente del Ayuntamiento a una alcaldesa que ha hecho de la confrontación institucional y de la chulería y la arrogancia su bandera para gobernar", ha sentenciado el portavoz del PP, que ha aprovechado para pedir a CastroVerde que "reflexione", por ser "el socio de gobierno de una alcaldesa condenada por mentir".