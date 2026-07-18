El PP confirma la candidatura a la Alcaldía de Igual, que la asume como "un honor y, sobre todo, una responsabilidad"

Captura de pantalla de Gema Igual, en un video mostrado durante el acto celebrado en Galicia - PP

SANTANDER 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha confirmado este sábado, en un acto celebrado en Santiago de Compostela, la candidatura a la Alcaldía de Santander de Gema Igual, quien ha agradecido la confianza que han depositado en ella el partido y su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo: "Es un honor y, sobre todo, una responsabilidad".

Así lo ha afirmado a través de una nota de prensa difundida tras el acto, al que no ha asistido por encontrarse en Santander, en la segunda jornada de la Semana Grande 2026, que fue inaugurada este viernes 17 con el chupinazo.

La actual regidora santanderina ha explicado que su prioridad hoy "sigue siendo exactamente la misma que ayer: trabajar por Santander".

En esta línea, ha señalado que resta un año de legislatura "muy importante", en el que se van a materializar "buena parte de los proyectos en los que llevamos tiempo trabajando y en el que los santanderinos podrán comprobar el resultado de la gestión que hemos desarrollado durante estos años".

Además, ha asegurado que está "plenamente centrada" en cumplir los compromisos adquiridos con la ciudad, y que la mejor forma de afrontar unas elecciones es "gobernando, gestionando y dando respuesta a las necesidades de los vecinos hasta el último día".

De cara a las elecciones municipales, ha apuntado que dentro de un año "serán los santanderinos quienes valoren este trabajo" y ha mostrado confianza en que "la gestión del Partido Popular, los proyectos que hemos impulsado y la ciudad que estamos construyendo nos permitan volver a pedir su confianza para seguir avanzando durante los próximos cuatro años", ha concluido.

A pesar de su ausencia en Galicia, la regidora ha aparecido en un vídeo promocional en el que estaban presentes todos los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027, que han sido presentados en el evento presidido por Feijóo.