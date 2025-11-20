PP cree que PRC, PSOE y Vox ya habían decidido su enmienda a la totalidad a los presupuestos antes de conocerlos

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lamentado que PRC, PSOE y Vox se hayan "unido en contra del presupuesto que Cantabria necesita para seguir avanzando" con sus respectivas enmiendas a la totalidad, una decisión que, a su juicio, estos tres grupos tenían tomada antes de presentarse las cuentas y en la que "ha primado el tacticismo político, las urgencias electorales y el extremismo ideológico".

Así lo ha afirmado este jueves el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Alonso, después de que los tres grupos de la oposición hayan materializado sus advertencias y cada uno de ellos haya presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026 elaborado por el Gobierno de Cantabria (PP), así como al de Medidas Fiscales y Administrativas para ese ejercicio, la conocida como ley de acompañamiento.

"Desde el Partido Popular estamos convencidos que esta enmienda de la totalidad la tenían redactada incluso antes de llegar las cuentas a este Parlamento de Cantabria. Era algo previsible, más aún viendo cómo ha sido el comportamiento de los grupos, especialmente el Partido Regionalista y Vox, en las conversaciones y las negociaciones que hemos tenido con ellos para intentar llegar a un acuerdo y evitar esta enmienda a la totalidad", ha afirmado Alonso.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que si se aprueban estas enmiendas a la totalidad, que se debatirán y votarán el lunes 24 en pleno, se va a "impedir" que los cántabros dispongan de 220 millones de euros más que respecto al ejercicio 2025 para cuestiones como salud, educación, dependencia o políticas de vivienda.

Alonso ha indicado que "devolver los presupuestos no es lo que quiere la sociedad de Cantabria", ni lo que han pedido los colectivos sociales, ni el sector primario y tampoco UGT, CCOO, ni la CEOE o el Consejo Económico y Social de Cantabria.

"A PRC, PSOE y Vox les da absolutamente igual, porque ellos están instalados en el no por estrategia electoral", ha aseverado el portavoz popular.

Alonso ha defendido que el Gobierno del PP "ha hecho lo que tenía que hacer": traer en fecha y forma unos "presupuestos necesarios para que Cantabria siga profundizando en la agenda transformadora" planteada por el Ejecutivo para la comunidad autónoma.

Pese a haberse registrado estas enmiendas a la totalidad por parte de los tres grupos de la oposición, los 'populares' han insistido en que "mientras haya plazo y haya tiempo, hay posibilidad de sacar adelante estas cuentas", que es "lo que quiere" el PP y el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga.

"El día 24 se decidirá si esas enmiendas prosperan o no", ha dicho Alonso, que, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno retire por sí mismo este proyecto de presupuestos, ha indicado que se trata de una decisión que le correspondería al Ejecutivo adoptar.

Y también, cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de un anticipo electoral en Cantabria para 2026 si no se consiguen aprobar los presupuestos, el portavoz ha indicado también que "es una decisión que corresponde única y exclusivamente" a Buruaga.