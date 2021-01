PP, Cs y Vox insisten en pedir la reprobación y destitución del consejero de Sanidad

Registran tres iniciativas con esta petición

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento de Cantabria han presentado tres iniciativas, una cada uno, para volver a pedir la reprobación y destitución del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), porque, a su juicio, su actuación en la pandemia y el "fracaso" en la campaña de vacunación "lo merece". "Ya se ha desbordado el vaso con creces", han apostillado algunos de sus portavoces.

Se trata de tres proposiciones no de ley (PNL) con el mismo texto y propuesta de resolución, para su debate en Pleno que han presentado después de que la Mesa de la Cámara no haya abordado aún la solicitud conjunta que registraron el pasado viernes, 22 de enero, en la que reclamaban una sesión plenaria extraordinaria para tratar esta cuestión.

Desde estos grupos se ha aclarado que la solicitud de un Pleno extraordinario solo se puede plantear para aquellos momentos en los que no hay periodo de sesiones, como ocurre ahora mismo (hasta el 1 de febrero).

Según han señalado, dado que la Mesa no ha sido convocada aún para abordar esta solicitud, creen que previsiblemente esta iniciativa de petición de Pleno extraordinario va a decaer ya que estará en activo el nuevo periodo de sesiones.

Estas tres PNL son otra fórmula empleada por estos tres grupos de la oposición para que llevar al Parlamento este asunto, en este caso en un Pleno una vez iniciado el periodo de sesiones.

"Hemos presentado la misma iniciativa por distintos cauces, sencillamente porque estamos viendo una actitud por parte de los grupos que apoyan al Gobierno que consiste en tratar de bloquear esta iniciativa", ha explicado el portavoz popular, Íñigo Fernández, en alusión al PRC y PSOE, con mayoría en la Mesa del Parlamento.

Además de él, han intervenido también para presentar los motivos de estas iniciativas el portavoz de Cs, Félix Álvarez, y el del grupo mixto-Vox, Cristóbal Palacio.

Según han indicado los portavoces de estos tres grupos han decidido insistir en su petición de reprobación y destitución del consejero de Sanidad tras su comparecencia el pasado miércoles, 20 de enero, en el Pleno extraordinario solicitado por PP y Vox para que diera explicaciones sobre la campaña de vacunación y el cese de la que era hasta hace unas semanas directora general de Salud Pública, Paloma Navas.

PP: RODRÍGUEZ NOS INSULTÓ DE TODOS LOS MODOS

Estos grupos han criticado la actitud de Rodríguez en dicha comparecencia. "Vino muy ofendido y nos insultó de todos los modos", ha censurado el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, que cree que "no se puede consentir" que una persona esté al frente de la sanidad de Cantabria "sin dar explicaciones a la sociedad y al Parlamento del fracaso de su gestión", como, a su juicio, ha ocurrido en la campaña de vacunación.

Según se señala en la iniciativa, "manifestaciones como que la oposición solo hace ruido cuando ejerce su función de control al Gobierno o que la oposición actúa con un puñal en la mano, por el solo hecho de pedir sus explicaciones, no son propias de un cargo público a un sistema democrático. Acusar a los grupos parlamentario de utilizar a los muertos resulta, sencillamente, intolerable".

"Rodríguez no ha entendido que en un sistema democrático, un miembro del Gobierno periódicamente tiene que venir al Parlamento a dar cuenta de su gestión. ¿Qué es lo que no ha entendido Rodríguez del funcionamiento de un sistema democrático?", ha aseverado el portavoz popular, que se ha preguntado qué hay de "descabellado" en que la oposición quiera saber qué está pasando con los contagios, con la presión en los hospitales o con la vacunación, cuando son asuntos que "preocupan" a la sociedad cántabra.

Fernández ha afirmado que la oposición "no sabe por qué" a Rodríguez "le quema" acudir al Parlamento. "A lo mejor es que no cree en la democracia", ha aseverado el portavoz popular, quien ha instado al consejero a que, si no sabe cómo funcionan las instituciones democráticas "se marche para casa".

CS: RODRÍGUEZ NO TIENE LA CONCIENCIA TRANQUILA

Por su parte, el portavoz de Cs cree que el consejero "no quiere" acudir al Parlamento a dar explicaciones porque "no tiene la conciencia tranquila". "Sabe que la oposición le va a poner frente al espejo de su propia incompetencia", ha afirmado.

Álvarez ha criticado que mientras, a su juicio, la oposición ha intentado "por activa y por pasiva" ejercer un papel "constructivo" y estar "al lado" del Gobierno en los momentos "más complicados" de la pandemia, se encuentra "una y otra vez con el desprecio absoluto del consejero de Sanidad".

En este sentido, ha censurado que el consejero, cuando comparece ante el Parlamento, se dedique, a su juicio, a "insultar" a la oposición por ejercer su labor de control a su gestión.

Además, en la misma línea que sostiene el PP, ha opinado que los grupos que sustentan al Gobierno en el Parlamento de Cantabria "están tratando de dilatar de una manera incomprensible" las distintas comparecencias que la oposición viene solicitando del consejero.

"No vamos a permitir que en el Parlamento de Cantabria, que es la casa de la soberanía popular, el consejero no venga a dar las explicaciones de la deficiente gestión que está llevando a cabo con la pandemia y con la campaña de vacunación", ha dicho.

VOX QUIERE INFORMACIÓN "DE PRIMERA MANO" DEL CONSEJERO

Y su homólogo de Vox también ha criticado la gestión del consejero, regida, a su juicio, por la "absoluta improvisación", y su actitud en el Parlamento y con la oposición.

Según Palacio, la oposición lo que quiere es tener información "de primera mano" del consejero y explicarle "qué es lo que se está haciendo mal y cómo se puede mejorar".

En este sentido, ha criticado que, por ejemplo, se esté vacunando solo a doce personas contra el Covid algunos días, como ocurrió el lunes, según los propios datos ofrecidos desde el Servicio Cántabro de Salud.