El PP denuncia a Casares por utilizar la Delegación "para hacer campaña del PSOE"

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SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Cantabria, María José González Revuelta, ha anunciado este martes la presentación de una denuncia ante la Junta Electoral Provincial contra el delegado del Gobierno, Pedro Casares, por haber difundido en el perfil institucional de Instagram de la Delegación del Gobierno sus visitas oficiales a tres empresas cántabras junto al número dos del PSOE al Congreso, Eduardo Magaldi.

Según ha informado el PP, la denuncia recoge varias publicaciones de la cuenta oficial de la Delegación en las que aparece Magaldi acompañando a Casares en una ronda de visitas a empresas de la región.

Para González Revuelta, la presencia del candidato socialista en estos encuentros, incluidos en la agenda institucional del delegado, "carece de justificación y supone aprovechar la actividad de una institución pública para dar visibilidad electoral al PSOE".

La secretaria general ha considerado que estos hechos vulneran los principios de objetividad, imparcialidad y neutralidad que deben regir la actuación de las administraciones públicas durante el periodo electoral. Por ello, ha solicitado a la Junta Electoral que abra expedientes sancionadores contra Casares, los responsables de comunicación de la Delegación del Gobierno y Magaldi, "y que imponga las multas que correspondan".

González Revuelta ha recordado que la normativa electoral establece una separación clara entre la actividad de los partidos políticos y la de las administraciones públicas.

En concreto, la Instrucción 3/2011 de la Junta Electoral Central permite a las formaciones políticas dar a conocer a sus candidatos y programas, pero exige que estas actividades sean organizadas y sufragadas por los propios partidos, sin utilizar agendas, medios ni recursos públicos.

"Pedro Casares no puede confundir su condición de secretario general del PSOE de Cantabria con la de delegado del Gobierno. La agenda institucional de una administración pública no puede convertirse en una herramienta al servicio de los intereses electorales de su partido", ha subrayado la secretaria general.

Asimismo, la denuncia señala que la difusión de estas visitas a través de los canales institucionales podría vulnerar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Instrucción 2/2011 de la Junta Electoral Central, que prohíben que las actividades institucionales incorporen connotaciones electoralistas.

En este sentido, González Revuelta ha apuntado que concurren los elementos que podrían determinar una infracción electoral: se trata de visitas incluidas en la agenda oficial del delegado, en las que ha participado un candidato socialista y cuya difusión se ha realizado a través de las redes sociales institucionales durante el periodo electoral. Los hechos denunciados corresponden a las visitas realizadas el pasado 9 de noviembre.

La secretaria general ha considerado "especialmente grave que no solo se haya incorporado a un candidato socialista a la agenda oficial del delegado, sino que, además, se hayan difundido imágenes de estos encuentros desde los propios canales de comunicación de la Delegación del Gobierno".

"Un canal de comunicación institucional es un recurso público, no un instrumento de propaganda electoral. No se puede poner al servicio de un partido político para promocionar a sus candidatos ni aprovechar la visibilidad y los medios de una institución para obtener una ventaja electoral", ha enfatizado.

"Casares está aprendiendo las malas artes de Sánchez al poner las instituciones al servicio de su partido: es sanchismo en estado puro", ha concluido María José González Revuelta.

Esta denuncia se suma a la que el PSOE de Cantabria ha interpuesto a principios de semana contra la presidenta autonómica y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, ante la Junta Electoral al considerar que los actos institucionales que ha llevado a cabo durante la precampaña y en los que ha realizado anuncios de tipo económico vulneran la ley, además con el uso de "todos los medios del Gobierno a su disposición", incluidas convocatorias de ruedas de prensa de contenido "electoralista".

El PSOE solicita para ella una multa que podría ir de 300 a 3.000 euros al entender que ha incumplido la LOREG.