El PP espera contar con el PRC para la Ley de Vivienda y ve "un error" rechazarla por las segundas residencias

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha dicho que espera contar con el respaldo del PRC para sacar adelante la Ley de Vivienda de Cantabria a pesar de que los regionalistas hayan planteado la posibilidad de, a través de ella, "limitar" la construcción de segundas residencias en suelo rústico.

Para Media, esta cuestión compete a la Ley del Suelo ya aprobada y que "no vamos a modificar", pues "los criterios que establece para construir en suelo rústico son los que el Gobierno de Cantabria cree que son buenos. Y no solo es el Gobierno de Cantabria, también los alcaldes", ha defendido, asegurando que está ayudando a aumentar la población en los pequeños municipios.

Por ello, considera "un error decir 'no' a una ley solo por una cuestión como este tema, que encima se está viendo que funciona". Sobre todo, cuando se trata de una norma que tiene "cosas muy buenas" como que "ayuda" a tener unas "buenas condiciones" en los alquileres, incentiva la construcción para el parque público de vivienda y "se opone" a los 'okupas'. "Va a ser muy difícil que un partido político pueda decir 'no' a esa ley", ha sentenciado.

Así, espera que los regionalistas "piensen en el bien de Cantabria" al igual que han hecho con los Presupuestos Generales de Cantabria y se sumen para sacar adelante una ley "muy buena para los ciudadanos de Cantabria, para nuestros jóvenes, para nuestras familias", como ha dicho a preguntas de la prensa después de que el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, abogara esta semana por limitar en los pueblos la construcción de viviendas turísticas que no contribuyen a fijar población.

"El señor Hernando es muy amigo de cada ley que se dedique exclusivamente a lo que marca la ley. Pues la Ley del Suelo ya está aprobada, ahora nos toca la de Vivienda y vamos a hablar de vivienda, no de cuestiones que ya están absolutamente resueltas en esta legislatura", ha replicado Media.

Además, ha instado a preguntar "a cualquier alcalde de un ayuntamiento pequeño qué piensa de la Ley del Suelo". Como ejemplo ha puesto el municipio de Villafufre, donde "año tras año venía descendiendo la población" y, gracias a esta norma, "ha vuelto a aumentar.

"Gracias a la Ley del Suelo ha tenido muchos más ingresos, porque la gente que va a construir ahí paga impuestos, luego paga un IBI, saca licencias", ha sostenido, insistiendo en que "no vamos a modificarlo" porque "lo quieren" los municipios y los alcaldes "de todo color político".